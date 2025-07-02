Юным воспитанникам ДОСААФ торжественно вручили 26 новых мотоциклов

Полина Мороз, воспитанник Осиповичского ДОСААФ: Это очень полезный подарок. Помимо езды по трассе, можно хорошо научиться кроссовой езде, прыжкам по песку. Это очень хороший опыт будет. Во время вождения по дороге, очень хорошо будет помогать в стрессовых ситуациях. Допустим, если будет дождь, то не будет заносить, то можно знать, что делать.

Сергей Лапицкий, директор Республиканского спортивно-технического комплекса ДОСААФ:

Мотоциклы BSE объемом 150 кубических сантиметров. Это техника начального уровня. На ней могут заниматься дети до 12-летнего возраста. Наша же цель – брать самых-самых маленьких детей, когда им еще 6 лет, заражать их любовью к технике, чтобы они хотели управлять, хотели ездить быстро, ездить безопасно. Ведь мы все понимаем: чем больше в нашей стране авто-, мотоспорта, тем безопаснее наши дороги.

ДОСААФ постоянно обновляет парк техники. В последнее время акцент на дроны, в распоряжении уже свыше сотни беспилотников.