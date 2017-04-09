Фонд защиты туристов: за чей счет будет работать и от чего застрахует

Новости Беларуси. На неделе в Министерстве спорта и туризма заявили о том, что для белорусов, которые предпочитают отдыхать за рубежом, создадут специальный фонд помощи. Его главной задачей станет защита прав тех, кто оказался в форс-мажорной ситуации на отдыхе. От каких рисков нас хотят застраховать, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Вот он, солнечный и столь увлекающий пляж для отдыха. Египет, Турция или Европа – только выбирай. Вера Кайко забронировала и заплатила за свой отпуск в жаркой стране. И за себя, и за гражданского мужа, и за дочь с зятем. За день до вылета ее поставил в тупик ответ директора турфирмы.

Вера Кайко, жительница Минска:

Нет денег, нам нечем вам выплатить. Не приезжайте. И таких, как Вера Павловна, оказалось много. Они без какой-либо страховки отдали деньги за свое путешествие, а вернуть их обратно будет очень сложно. Поэтому и вопрос о том, что фонд защиты прав туристов нужен, стоит остро. Он позволит создать подушку безопасности для тех, кто собирается на отдых или уже успел сесть на самолет.

Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Ситуации, на самом деле, бывают разные, всех предусмотреть нельзя. Будем стараться работать по всем направлениям.

Такие меры важны, ведь сегодня в работе очень примитивная, но действенная схема: взять у людей деньги, а затем забыть, что они были. Максим Слиж, СТВ:

В тур без купюр не отправиться, а они для мошенников – главная цель. Вот и на неделе в Витебске директору туристического агентства вынесли приговор за то, что она обманывала людей. Ей грозит 7 лет тюрьмы. Фонд будет небюджетным. Это означает, что формировать его станут сами агентства. Виталий Грицевич:

Это будут отчисления туроператоров от каждой совершенной сделки. Фонд будет создан в виде некоммерческой организации, то есть это будет не бюджетный фонд. Соответственно, распоряжаться им будет специально созданная для этого ассоциация. Защитники наших потребительских прав уверены, что такая мера подействует. Если у тебя есть возможность страховки, значит, есть понимание того, что ты защищен, никуда не уйдет.

Галина Гулюта, заместитель председателя Городского общества защиты потребителей:

Если он попал в такую ситуацию, что выход из нее в любом случае будет. Что свои деньги он в любом случае вернет.