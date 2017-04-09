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Фонд защиты туристов: за чей счет будет работать и от чего застрахует

09 апреля 2017 18:22
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Новости Беларуси. На неделе в Министерстве спорта и туризма заявили о том, что для белорусов, которые предпочитают отдыхать за рубежом, создадут специальный фонд помощи. Его главной задачей станет защита прав тех, кто оказался в форс-мажорной ситуации на отдыхе. От каких рисков нас хотят застраховать, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Вот он, солнечный и столь увлекающий пляж для отдыха. Египет, Турция или Европа – только выбирай. Вера Кайко забронировала и заплатила за свой отпуск в жаркой стране. И за себя, и за гражданского мужа, и за дочь с зятем. За день до вылета ее поставил в тупик ответ директора турфирмы.

Фонд защиты туристов: за чей счет будет работать и от чего застрахует-1

Вера Кайко, жительница Минска:
Нет денег, нам нечем вам выплатить. Не приезжайте.

И таких, как Вера Павловна, оказалось много. Они без какой-либо страховки отдали деньги за свое путешествие, а вернуть их обратно будет очень сложно. Поэтому и вопрос о том, что фонд защиты прав туристов нужен, стоит остро.

Он позволит создать подушку безопасности для тех, кто собирается на отдых или уже успел сесть на самолет.

Фонд защиты туристов: за чей счет будет работать и от чего застрахует-4

Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Ситуации, на самом деле, бывают разные, всех предусмотреть нельзя. Будем стараться работать по всем направлениям.

Такие меры важны, ведь сегодня в работе очень примитивная, но действенная схема: взять у людей деньги, а затем забыть, что они были.

Максим Слиж, СТВ:
В тур без купюр не отправиться, а они для мошенников – главная цель. Вот и на неделе в Витебске директору туристического агентства вынесли приговор за то, что она обманывала людей. Ей грозит 7 лет тюрьмы.

Фонд будет небюджетным. Это означает, что формировать его станут сами агентства.

Виталий Грицевич:
Это будут отчисления туроператоров от каждой совершенной сделки. Фонд будет создан в виде некоммерческой организации, то есть это будет не бюджетный фонд.

Соответственно, распоряжаться им будет специально созданная для этого ассоциация.

Защитники наших потребительских прав уверены, что такая мера подействует. Если у тебя есть возможность страховки, значит, есть понимание того, что ты защищен, никуда не уйдет.

Фонд защиты туристов: за чей счет будет работать и от чего застрахует-7

Галина Гулюта, заместитель председателя Городского общества защиты потребителей:
Если он попал в такую ситуацию, что выход из нее в любом случае будет. Что свои деньги он в любом случае вернет.

При необходимости вам помогут не только заменить сорванный тур, но и выбраться из экстренной ситуации,

будь это политические перемены в той стране, в которой отдыхаете или некий частный случай. Теперь главной «бронью» станут средства, которые должны помочь в тяжелый момент.

Виталий Грицевич:
Ситуация может быть связана с туристическими операторами, которые отправляют этих людей за рубеж. Чтобы была возможность их возвращения в случае прекращения деятельности данного туроператора.

Ситуации действительно могут быть разными – от перелома руки до землетрясения.

И задача фонда – дать возможность быстро решить проблемы. Ведь порой риск стоит немало.

Галина Гулюта:
Мало ли что случится. Чувствовать себя защищенным – это большой плюс для наших туристов.

# Туризм # общество # Виталий Грицевич # Максим Слиж # Фотофакт

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