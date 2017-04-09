В 2017 году православные и католики празднуют Вербное воскресенье в один день

Новости Беларуси. 9 апреля у христиан Беларуси Вербное Воскресенье. Католики и православные за неделю до Пасхи идут в храмы. В 2017 году совпадение церковных календарей привели к единению традиций. Сегодняшняя – освещение вербы – установлена в честь библейского события, положившего начало крестным страданиям, которые Спаситель добровольно принял ради людей.

Прихожанка:

Иисус Христос входил в Иерусалим и все встречали его пальмовыми ветвями. А у нас такие пальмочки. А у нас не пальмы, а верба, символ Вербной недели. Это праздник не только для души, для всего сердца, наверное.