В 2017 году православные и католики празднуют Вербное воскресенье в один день
Новости Беларуси. 9 апреля у христиан Беларуси Вербное Воскресенье. Католики и православные за неделю до Пасхи идут в храмы.
В 2017 году совпадение церковных календарей привели к единению традиций.
Сегодняшняя – освещение вербы – установлена в честь библейского события, положившего начало крестным страданиям, которые Спаситель добровольно принял ради людей.
Прихожанка:
Иисус Христос входил в Иерусалим и все встречали его пальмовыми ветвями. А у нас такие пальмочки. А у нас не пальмы, а верба, символ Вербной недели. Это праздник не только для души, для всего сердца, наверное.
Главная традиция этого дня – освящение верб.
Верующие хранят их в течение всего следующего года, украшая домашние иконы. Сегодня у церквей и костелов как никогда многолюдно. Милиция в связи с этим усилила меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.