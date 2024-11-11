Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Как известно, ради евроинтеграции Молдавия уже отказалась от своего коньяка. Очевидно, это судьба всех государств-диссидентов, и скоро еще одна страна может отказаться от своего же натурального коньяка, который сам Черчилль предпочитал французскому. А всем известно, что сэр Уинстон выбирал себе всегда только самое лучшее: если коньяк, так армянский, если сигары, так кубинские, а если военный союзник, так Иосиф Виссарионович Сталин.