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Елфимов: ради евроинтеграции Молдавия уже отказалась от своего коньяка – очевидно, это судьба всех государств-диссидентов

11 ноября 2024 10:37
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: ради евроинтеграции Молдавия уже отказалась от своего коньяка – очевидно, это судьба всех государств-диссидентов-2

Вадим Елфимов, политолог: 
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Как известно, ради евроинтеграции Молдавия уже отказалась от своего коньяка. Очевидно, это судьба всех государств-диссидентов, и скоро еще одна страна может отказаться от своего же натурального коньяка, который сам Черчилль предпочитал французскому. А всем известно, что сэр Уинстон выбирал себе всегда только самое лучшее: если коньяк, так армянский, если сигары, так кубинские, а если военный союзник, так Иосиф Виссарионович Сталин.

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# Международная политика # Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов

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