В Минске началась стажировка для руководителей творческих коллективов белорусов зарубежья

Объединенные любовью к своей Родине. В Минске началась стажировка для руководителей творческих коллективов и организаций белорусов зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение недели их ждет насыщенная программа с акцентом на хореографию. К нам прибыли делегации из Италии, Казахстана, Латвии, России и Эстонии. Всего в стажировке участвуют 30 человек. Для них запланированы мастер-классы, встречи с народными коллективами и выезды в регионы. Состоится и диалоговая площадка с участием министра культуры Беларуси и уполномоченного по делам религий и национальностей. Кроме того, у гостей будет возможность посетить знаковые белорусские места.

Нина Пээрна, руководитель белорусского центра учебы и развития (Эстония): Я же в душе белоруска. Конечно, приезжаем очень часто. Здесь я училась, здесь я выросла. Это мое, это моя Родина, без этого никак нельзя. Такую подпитку дает стажировка. Такую энергию получаешь, приезжаешь домой, так и хочется и плясать, и танцевать, и петь.

Соссио Капассо, участник музыкального коллектива «Спадчына» (Италия):

Я участвую в музыкальном коллективе вместе со своей женой-белоруской. Мы поем белорусские песни. Поем от души. И радостно сегодня быть в этой стране. Я в нее влюблен.

Такие творческие стажировки начались в 2016-м. В связи с высоким интересом к ним со стороны диаспоры количество подобных встреч в год увеличилось. Проведя неделю в Беларуси, впечатлений у гостей хватает надолго, чтобы делиться ими с теми, кто находится вдали от родины.