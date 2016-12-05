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Фокусы, воздушные шары, веселые игры: в минской больнице опробовали терапию клоунадой

05 декабря 2016 05:57
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Новости Беларуси. Ноу-хау в минских больницах. Теперь маленьких пациентов там будут лечить еще и необычные доктора: в разноцветных париках и с накладными носами.

Терапию клоунадой уже опробовали в 4-й городской детской клинике. А позже она появится еще в трех медицинских учреждениях. Поправлять здоровье юных больных с помощью смеха будут 20 новых специалистов – все они прошли необходимые курсы и готовы помогать детям справляться с недугами. В их «аптечке» – интересные фокусы, воздушные шары, веселые игры и шутки, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Инна Адарченко, больничный клоун:
Это мировая практика. И больничная клоунада – распространенный метод. Если человеку хоть немножечко, чуть-чуть стало радостнее, веселее и, может быть, немножко мы смогли отвлечь, самую малость, самую капельку – для меня, наверное, это будет очень хорошее настроение и хорошая атмосфера внутренняя.

# общество # Больницы Минска

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