Фокусы, воздушные шары, веселые игры: в минской больнице опробовали терапию клоунадой

Новости Беларуси. Ноу-хау в минских больницах. Теперь маленьких пациентов там будут лечить еще и необычные доктора: в разноцветных париках и с накладными носами.

Терапию клоунадой уже опробовали в 4-й городской детской клинике. А позже она появится еще в трех медицинских учреждениях. Поправлять здоровье юных больных с помощью смеха будут 20 новых специалистов – все они прошли необходимые курсы и готовы помогать детям справляться с недугами. В их «аптечке» – интересные фокусы, воздушные шары, веселые игры и шутки, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Инна Адарченко, больничный клоун:

Это мировая практика. И больничная клоунада – распространенный метод. Если человеку хоть немножечко, чуть-чуть стало радостнее, веселее и, может быть, немножко мы смогли отвлечь, самую малость, самую капельку – для меня, наверное, это будет очень хорошее настроение и хорошая атмосфера внутренняя.