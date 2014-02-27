Флешмоб в автобусах Гродно. Артисты пели, когда люди пробивали билеты

Новости Беларуси. Звезды мировой эстрады в общественном транспорте Гродно. Правда, не реальные, а загримированные под знаменитостей участники необычной акции.

Они неподвижно стояли в автобусе, подобно восковым фигурам. Пассажиры, вошедшие в автобус, могли не только посмотреть на копии известных артистов, но и послушать их пение. Для этого необходимо было просто пробить талон в специальных компостерах. После чего начинала звучать музыка, и фигура оживала, исполняя песню своего героя.

Таким необычным способом молодые люди решили призвать горожан оплачивать проезд в общественном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Иванов, организатор акции:

Безбилетников хватает, очень много безбилетников. Но мы таким способом, не таким, когда приходит контролёр, кричит, люди вырываются, убегают. Вот видели в автобусе, люди заходили, улыбались, пробивали талон, слушали и приятно проводили время.

Виктория Двужинская, участница акции:

Я думаю, что это не только возможность показать себя в новом амплуа, но и сделать пользу для города, для людей. Показать, что всё-таки нужно оплачивать проезд.