Финалист конкурса «Учитель года»: ни разу в жизни не ощутила давления со стороны родителей. Какие-то реплики возможны, все мы живые люди

Новости Беларуси. Лучшего педагога Беларуси назовут 2 октября в Минске. Церемония суперфинала конкурса «Учитель года» пройдет во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого этапа дошли 8 участников из разных регионов страны. Все они достойно прошли три серьезных испытания, а также городские и областные отборочные этапы. Среди суперфиналистов и учитель математики из 31-й витебской школы Наталья Щеглова. Дмитрий Боярович, корреспондент:

Насколько жесткие были требования к участникам конкурса на предыдущих этапах? Как вам удалось дойти до этой стадии?

Наталья Щеглова, учитель математики средней школы №31 Витебска:

Они были серьезные. Потому что проверялась не только профессиональная компетентность учителя, но и личностные качества и особенности, в том числе. А с учетом того, что конкуренция всегда высокая (у нас много достойных и грамотных учителей), то это был сложный отбор. Для меня самым сложным был этап, когда наш урок в классе заменили на дистанционный урок. При видеоуроке специфика такова, что есть возможность остановиться и выдохнуть, чего нет в обычном классе, когда нужна импровизация, полная собранность, мобильность, умение показать себя именно в эту секунду.

Дмитрий Боярович:

Каким, по-вашему, должен быть учитель года? Наталья Щеглова:

Учитель года должен быть тем, кто любит свою профессию и планирует дальше в ней себя реализовывать. Несмотря ни на что, ни на перипетии, которые происходят. Это должен быть человек, который следует своему пути, который понимает, для чего он заходит каждый день в школу, который видит детские глаза и при этом радуется тому, что он пришел на работу, и получает удовольствие от этого.

Дмитрий Боярович:

Как пандемия, СОVID-19 повлиял на образовательный процесс? Наталья Щеглова:

Учителя настолько мобильные люди, что они умеют пристраиваться и перестраиваться под любую ситуацию. Я думаю, не осталось ни одной школы в Республике Беларусь, которая бы не смогла мобилизовать себя и каким-то образом выстроить образование так, что каждый ученик все же смог получить те знания, которые были необходимы в ходе четвертой четверти, которая, к сожалению, у нас выпала.

Дмитрий Боярович:

Сейчас учителя сталкиваются с давлением со стороны родителей после летних событий, после выборов. Ощущаете ли вы это на себе, коснулось ли это вас? И как на это реагируете? Наталья Щеглова:

Никогда ни одного раза в своей жизни, за все 16 лет я не ощутила давления со стороны родителей. Какие-то выражения, реплики возможны, все мы (и родители, и учителя, и дети) живые люди. Но в целом наше общество здравомыслящее, многие родители понимают, что будущее их детей все равно за образованием. А образование – это школа. Мы должны усвоить и понять одну вещь: в школах преимущественно (мы не говорим про всех, мы говорим про большую часть людей, которая там работает) работают те люди, которые отданы и преданы своему делу. И, поверьте, никто из этих людей не желает зла ни одному ребенку, ни одному человеку. Мы должны доверять. Пока будет это взаимное доверие «учитель – родитель – ученик», все будет хорошо.