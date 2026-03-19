Финал проекта «100 идей для Беларуси» стартовал в Минске

Масштабный форум собрал почти 200 авторов лучших инновационных разработок со всех уголков страны. Школьники, студенты, молодые ученые доказывают – белорусская наука – это драйвер развития всей экономики. Участники не просто защищают проекты, а ищут инвесторов и меняют будущее. Больше всего инициатив представлено в области телекоммуникаций и связи, а также социальной сфере и здравоохранении. Показали и 10 лучших разработок прошлых лет, которые уже работают.

Андрей Лапин, представитель экспертного совета проекта «100 идей для Беларуси»:

На самом деле очень важно, что проекты здесь не только презентуются, но и дается им большой шанс. Во-первых, эксперты очень часто включаются и поддерживают проекты с точки зрения информации, с точки зрения технологий, с точки зрения какого-то даже финансирования. И плюс, эти проекты масштабируются и реализуются в рамках действующих проектов, действующих предприятий, потому что самое главное увидеть инициативу, есть идея, есть практическая реализация, и в дальнейшем это все будет реализовано в нашей стране.

Участники прошли жесткий отбор – было подано почти полторы тысячи заявок по всей стране, несколько отборочных туров. Однако, прежде чем попасть в финал, ребята прошли обучение. Было организовано более 100 мероприятий по всей республике. Это мастер-классы по презентации, продвижению и упаковке идей. 30 лучших проектов получат поддержку и будут реализованы. Проект «100 идей для Беларуси» стартовал в 2011-м как одна из инициатив БРСМ. Теперь это платформа, где вчерашние школьники превращаются в молодых ученых.