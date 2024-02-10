Финал лидерской платформы «Команда будущего» прошёл в БГУ

Мобильное приложение в сфере экологии, чат-бот для органов местного самоуправления и онлайн-биржа труда. Финалисты лидерской платформы «Команда будущего» презентовали итоговые проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заключительный этап конкурса состоялся сегодня,10 февраля, в БГУ. Один из проектов, который предложили участники платформы, был направлен на помощь тем, кто в этом больше всего нуждается: одиноким пожилым людям, инвалидам и малоимущим гражданам. Тем самым у студентов, которые присоединятся к инициативе, будет возможность отработать на практике профессиональные навыки и получить бонусы, которые учтут при их распределении по окончании вузов. Но главное, что благодаря лидерской платформе у каждой инициативы, рожденной в команде, есть шанс быть реализованной и приносить пользу обществу.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Это уникальный проект для нашей страны, потому что собрать всех молодых лидеров, лучших из лучших, прокачать их, узнать их мнение, увидеть их проекты, которые они готовы реализовывать на благо нашей страны. Это действительно очень хорошая возможность выявить этих лидеров, создать кадровый резерв и сформировать ту самую команду будущего, то есть название нашего проекта.

Также финалисты конкурса приняли участие в диалоговой площадке. Обсуждались вопросы и перспективы развития молодежной политики. Всего в шестом наборе лидерской платформы «Команда будущего» приняли участие полсотни человек.