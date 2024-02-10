Витебские десантники отработали тактику стрельбы из штатного оружия

В связи с ситуацией по внешнему контуру Беларуси наши военнослужащие ежедневно оттачивают боевое мастерство. На полигоне Лосвидо продолжаются тренировки с подразделениями 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз они выполняли контрольные упражнения стрельб из штатного оружия. Упор на тактические действия. Отрабатывается умение действовать в команде, прикрывать друг друга от огня условного противника.

Стрельба из укрытия. Работали в «двойках», то есть один прикрывает, другой перемещается. Нарезаем углы, смотрим, пустой угол или с противником. Это направлено на штурм: нарезка углов и стрельба.

103-я бригада входит в состав сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси и является одним из самых боеспособных соединений. Есть в ней и миротворческое подразделение. В нем служат исключительно контрактники. Они могут выполнять задачи в рамках международных миссий под эгидой ООН и ОДКБ.