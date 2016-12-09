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Финал конкурса «Студент года» прошел 8 декабря в Минске

09 декабря 2016 20:51
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Новости Беларуси. Накануне в Минске состоялось самое яркое и популярное молодежное событие уходящего года – финал республиканского конкурса «Студент года». Как оказалось, среди будущих профессионалов немало творческой молодежи.

В числе претендентов на абсолютную победу и четыре студента, представляющие столицу.

На шоу лучшей учащейся молодежи нашей страны конкуренцию минчанам составили еще пять умников и умниц из регионов. Какими талантами блещет подрастающая интеллектуальная элита, рассказали в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # БРСМ

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