Финал конкурса «Студент года» прошел 8 декабря в Минске

Новости Беларуси. Накануне в Минске состоялось самое яркое и популярное молодежное событие уходящего года – финал республиканского конкурса «Студент года». Как оказалось, среди будущих профессионалов немало творческой молодежи.

В числе претендентов на абсолютную победу и четыре студента, представляющие столицу.

На шоу лучшей учащейся молодежи нашей страны конкуренцию минчанам составили еще пять умников и умниц из регионов. Какими талантами блещет подрастающая интеллектуальная элита, рассказали в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.