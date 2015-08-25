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Финал конкурса инклюзивного творчества детей и молодежи «Под крыльями Ориона» пройдет 25 августа в Минске

25 августа 2015 08:25
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Новости Беларуси. «Под крыльями Ориона». 25 августа в Минске пройдет финал конкурса инклюзивного творчества детей и молодежи. В нем принимают участие ребята с ограниченными возможностями и их здоровые сверстники. На суд жюри будет выставлено более двух десятков эстрадных номеров, набравших наибольшее количество баллов по итогам республиканского отборочного тура.

Участники фестиваля сразятся за степень лауреата и титул обладателя гран-при. Для конкурсантов также проведут экскурсии и мастер-классы. А 28 августа они выступят с артистами белорусской эстрады в концертном зале «Минск». По словам организаторов, главная задача конкурса — доказать, что инвалидность не ограничивает возможности реализации в обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Конкурс

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