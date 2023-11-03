Финал городского этапа «Студент года» прошёл в Минске

Новости Беларуси. Здоровая конкуренция, полезные знакомства и шанс проявить свои таланты. В Минске состоялся финал городского этапа конкурса «Студент года», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На республиканском уровне столицу представят три лучших конкурсанта. Это Юлия Левина из медицинского университета, а также представители МИТСО и БГУ. На сцене финалисты состязались в творческих номерах. Кроме того, в рамках конкурса, каждый из них подготовил собственный интеллектуальный проект, для которого характерна как индивидуальность, так и значимость для общества.

Иван Осипов, студент международного университета «МИТСО»: Мой интеллектуальный проект заключался в приложении для волонтерства, чтобы людям облегчить жизнь. Допустим, помочь бабушке донести пакеты. В приложение загружаются данные, что нужна помощь. И ближайший университет или ближайший волонтер помогает, откликается.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

На протяжении двух недель ребята готовились к данному конкурсу. Это различные мастер-классы на сплочение, это различные мастер-классы на творчество. Но самая главная наша задача – это объединить молодежь. Потому что, презентуя свои проекты на отборочном этапе, мы видим, что ребята создают новые проекты, совместные проекты. И мы надеемся, что с каждым годом все больше и больше молодежь будет узнавать про данный конкурс.

Заключительный, республиканский финал конкурса пройдет в ноябре. Ребята, которые займут первые, вторые и третьи места станут лауреатами Специального фонда Президента Беларуси.