«Хорошая школа для мужчин». В Доме офицеров чествовали лучших солдат и сержантов

Новости Беларуси. Солдат и сержантов срочной службы, с достоинством прошедших воинский путь, чествовали 3 ноября в Минске. В Дом офицеров пригласили более полусотни военнослужащих из разных частей и подразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они – это настоящий пример для сослуживцев и гордость для родителей. Благодаря упорному труду и самоотдаче военнослужащие на отлично справились с боевыми задачами. В награду им ценные подарки: часы и мерч Первого, а их матерям – благодарственные письма и цветы.

Максим Лисицкий:

Это воспитание, мужское зерно во всех есть, но чтобы прорасти, что-то должно его расколоть. Для этого и нужна армия, чтобы воспитать, направить, дать этому зерну взойти.

Елена Шишканова:

Максим – это мой первый жизненный опыт мамы солдата. Он самый младший в нашей семье, и мы очень гордимся, что он достойно за всех постоял, в армейской службе поучаствовал.

Павел Петрушко:

Служил в 65-й автомобильной бригаде, служил год. Служба проходила по-разному, моментами тяжело, моментами не очень. Со временем ко всему привыкаешь. Но армия – это хорошая школа для мужчин.