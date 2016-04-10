Фильмы и клипы в Интернете теперь вне закона: кого будут наказывать за просмотр пиратского видео?

Новости Беларуси. На неделе МВД предупредило белорусов: с 4 апреля изменилась ответственность за размещение и распространение в Интернете нелицензионных аудио и видеоматериалов. Контроль в первую очередь ужесточат над теми, кто занимается этим с коммерческой целью. А вот коснется ли это рядовых пользователей, у которых в соцсетях хранятся террабайты пиратских фильмов и клипов, которые фактически теперь вне закона? Корреспондент программы «Неделя» разбирался.

Говорят, что нарушение авторских прав – это преступление без жертвы. До тех пор, пока не зайдет речь о реальной ответственности. Изменения в Административном кодексе стали поводом активных интернет-дискуссий. В ответ правоохранители в день вступления новшеств в силу объявили: обычных пользователей, к примеру, за размещение в социальных сетях фильмов и музыки, привлекать не будут.

Александр Погоский, заместитель начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Фактически, я далек от мысли, что такие случаи у нас будут в практике в ближайшие 5 – 10 лет.

Успокаивают рядовых пользователей и в Центре интеллектуальной собственности. Кого считать рядовым – разберемся позже.

Алексей Бичурин, начальник Центра по коллективному управлению имущественными правами Национального центра интеллектуальной собственности:

Сейчас такие действия, как копирование произведения для своих личных, частных потребностей без цели их дальнейшего использования, в том числе и прежде всего коммерческого использования и распространения, не являлись, не рассматривались нарушениями авторского права.

Главная цель изменений – разобраться с подпольными интернет-магазинами. И вывести на чистую воду тех, кто продает нелегальное программное обеспечение, либо берет деньги за скачивание пиратских копий фильмов и музыки. Возможности правоохранителей стали намного шире.

Дмитрий Ананьев, генеральный директор Ассоциации компаний информационных технологий:

Если вы посмотрите, какой объем бытовой техники и электроники завозится из Европы, это все идет в черную, без уплаты налогов, без отражения в отчетности. Страдает и государство, и потребитель. Большинство интернет-магазинов, которые привозят этот контрафактный тавар, не находятся по заявленному адресу.

Так жертвами становятся потребители. Те, кто использует нелегальный продукт. Те, кому продают несертифицированные ноутбуки и электронику. Без никаких гарантий.

Но вспомним формулировку: ответственность за хранение с целью распространения. Вот тут-то эксперты видят между строк уже сегодня сотни тысяч нарушителей. Обычный пользователь, который скопировал для себя, например, фильм – авторских не нарушает. Но как только он открывает доступ к этой копии для других – это уже нарушение.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Интересно, что в большинстве программ, предназначенных для обмена файлами, это является одним из условий пользования. Тебе просто не откроют доступ к музыке, фильмам, другой информации пока ты сам не поделишься своими запасами. Вот один из примеров, условно говоря, преступной группы, которая объединяет больше четырех тысяч пользователей.

Здесь бы и нам бегущей строкой забить тревогу, ведь все системы торрентов построены по такому принципу. В Беларуси зарегистрировано больше 9 миллионов интернет-абонентов. И очень многие пользуются такими программами.

Алексей Бичурин, начальник центра по коллективному управлению имущественными правами Национального центра интеллектуальной собственности:

Да, эти действия трактуются исключительно как нарушения авторских прав и, к сожалению, совершать подобного рода действия незаконно. К сожалению, для абсолютного большинства пользователей.

Кто виноват – вроде определились – практически все. Что делать – не очень четко представляют и сами юристы. Судя по всему, лучше – ничего. Попробуйте найти человека, использующего дома только лицензионные программы.

Дмитрий Ананьев, генеральный директор Ассоциации компаний информационных технологий:

Как вы представляете этот процесс? Хотя бы 100 человек, я уже не говорю о тысяче – двух. В отношении каждого человека надо подготовить заявление, надо приложить данные, которые показывают, что этот человек использует нелегальное программное обеспечение. Я практик. И говорю, что это не реально.

О том, что это действительно не реально, догадываются и пользователи. Возможно потому и разговоры о новшествах не заходят дальше отдельных интернет-площадок и форумов.

Алексей Бичурин, начальник Центра по коллективному управлению имущественными правами Национального центра интеллектуальной собственности:

Когда вокруг все не сильно боятся – и самому не страшно, наверное. Так что случаи привлечения к ответственности, я уверен, вызовут соответствующий резонанс.

Первый прецедент уже имеет место. Один из крупнейших белорусских серверов заявил о закрытии. Причина в том числе – изменения в кодексе. Юристы аплодируют, но сами с опаской смотрят в будущее: ведь авторское право так можно довести и вовсе до абсурда. К примеру, ты скопировал песню и нарушил сразу права на текст, на музыку и так далее.

Юлия Прокопенко, юрист практики интеллектуальной собственности:

Тут надо понимать, что у правоохранителей ограниченные ресурсы, и они не будут ходить и выискивать пользователей, которые незаконно перепостили фильм. Как правило, они работают по заявлению правообладателя.

Производители интеллектуального продукта во всем мире вооружаются юристами и отслеживают судьбу своих произведений. Для Беларуси это тоже нормальная практика.

Саша Немо, певец:

Я как автор – защищаю свои авторские права. Регистрирую песни не только в Национальном центре интеллектуальной собственности, есть еще и компания, которая отстаивает мои права в Интернетие. Если человек скачал мою песню, создал видеоролик, подложил музыку и так далее, заработал на этом деньги, то почему я не в доле?

Есть и альтернативное мнение. У этого автора никаких претензий, если чужая песня милая.

Александр Солодуха, певец:

Я всегда говорил: на здоровье. Переписывайте, качайте, пойте! Для меня «no problem»!

В Беларуси всемирная Сеть доступна фактически в каждой точке страны. Теперь уже не надо объяснять, насколько важен свободный доступ к информации, коль уж даже Папа Римский одобрил пользование Интернетом и назвал его «даром божьим». И все же не стоит его путать с известным блюдом. Комменты – отдельно, пираты – отдельно.