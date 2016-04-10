Об индексе счастья и будущей переписи населения – интервью с председателем Национального статистического комитета

Новости Беларуси. О государственной стратегии и политической тактике будут говорить на Всебелорусском народном собрании. А вот подсказать верную траекторию развития отраслей экономики, регионов, да и страны в целом – это в компетенции статистиков – людей, которые собирают, умножают, делят и сравнивают цифры, которые без прикрас, объективно говорят о нашей жизни. Съемочная группа программы «Неделя» на СТВ отправилась к главе Белорусского статистического комитета Инне Медведевой, чтобы расспросить о будущей переписи населения, индивидуальной инфляции и даже о счастье.

Сразу написано: статистика не может дать желаемых цифр – это как?

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Статистика дает объективные цифры, а не те, которые бы хотелось видеть. В этом и является желаемость.

Это вот та знаменитая фраза, когда говорят: «Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика».



Инна Медведева:

Эта фраза не отражает, на самом деле, ситуации со статистикой. Потому что статистика дает какие-то усредненные данные, которые могут не устраивать кого-то конкретно. Вы же знаете, допустим, по заработной плате. Многие говорят: они показывают ту заработную плату, которую я не получаю. На самом деле, это - средние цифры.

Инна Викторовна, возвращаясь к среднему: вы изучаете некого среднего белоруса, которого, в принципе, в природе не существует.

Инна Медведева:

Нет, конечно. Нет, естественно, он существует.

Это - некая абстракция...

Инна Медведева:

На самом деле, средний идеальный человек – это, может быть, такая для СМИ величина, но те данные, которые вот вы называете, это - демографическая статистика и гендерная статистика. Очень важна для составления, во-первых, прогнозов демографии, во-вторых, выработки решений правительства и главы государства по тому же пенсионному возрасту. Дается информация о качестве жизни, об уровне доходов. И, естественно, на этой основе принимаются решения: как двигаться, какие принимать меры, допустим, для повышения или улучшения качества жизни населения. Мы собираем информацию об этом среднем человеке: как он живет, в каких условиях он проживает, доволен он или нет здравоохранением.

То есть, вы, на самом деле, тот самый локомотив, за которым правительство идет, вырабатывает свою программу, то есть, вы ему даете рекомендации, в каком направлении двигаться, сколько белорусы будут есть колбасы за год или за месяц?

Инна Медведева:

Мы говорим: «Вот столько они съели за год и за месяц, а вы, товарищи правительство, определяйтесь».

Будут ли они есть больше?

Инна Медведева:

Будут ли они есть больше или меньше.

А что есть мерило жизни? Мерило жизни наиболее объективное - в Беларуси, не в Беларуси... Потому что американцы совершенно по-другому на это дело смотрят.

Инна Медведева:

Если говорить о международной практике, то есть такой знаменитый, утвержденный ООН показатель - индекс человеческого развития. Мы очень хорошо по нему выглядим, кстати. Если в 2000-ом мы занимали 68-ую позицию, то сегодня мы занимаем 50-ую позицию. И мы входим в категорию стран с высоким уровнем человеческого развития. То есть, в принципе, та социальная политика, которая проводится, дает результаты. И, как результат, и как подведение этих итогов – этот показатель. А этот показатель достаточно серьезный интегрально, потому что он учитывает как дожитие населения, как уровень образования...



Дожитие? Это у вас такой сленг свой?

Инна Медведева:

Нет. Это - ожидаемая продолжительность жизни. То есть, человек, как бы, должен выполнить три установки: он должен хорошо, долго и здоровым жить, он должен получить соответствующий уровень образования и, соответственно, должно быть высоким качество его жизни, то есть уровень заработной платы и показатели.

А как это работает на практике? Вам министр Щеткина только что звонила. А вы можете подсказать: «Марианна Акиндиновна, а вот мы здесь высчитали, что... ». В частной жизни вы можете просто подсказать чиновникам: вот у нас такая тенденция наметилась, а давайте-ка мы там ФАП откроем, условно говоря, Василий Иванович Жарко.



Инна Медведева:

Вот про ФАП Василию Ивановичу мы расскажем, когда в 2019 году проведем перепись. Вот тогда мы расскажем, где построить школу, желательно где, где можно было бы сократить и, допустим, совместить две школы, где надо ввести ФАП, где проложить дорогу необходимо. Вот тогда мы дадим максимум информации для органов государственного управления. Но вся работа органов статистики – это, естественно, то что вы изначально говорили – это тенденции. То есть мы обязательно Марианне Акиндиновне должны рассказать, насколько увеличилась продолжительность жизни, насколько приросло количество пенсионеров в текущем году – для того, чтобы были приняты решения – сколько родилось деток, тому же Василию Ивановичу – сколько умерло и сколько родилось, какие меры надо принимать.

Инна Медведева:

Знать все невозможно. Но мы обладаем колоссальным массивом информации по всем спектрам жизнедеятельности государства и человека.



То есть если взять вот этот чемодан, это, кстати, переписные чемоданы, да? Очень важно: покрытые пылью, это тоже признак вашей профессии?



Инна Медведева:

Да, это слой, который нельзя снимать с него.



То есть это самое важное руководство к действию нашего правительства вот здесь лежит. Фактически.



Инна Медведева:

Фактически. Это первичные данные для того, чтобы сформировать, сводную статистическую информацию предоставить правительству для выработки решений.

То есть для того, чтобы правительство знало, куда же нам двигаться, вы передаете им – я условно говорю – вот эти портфели.



Инна Медведева:

Да. Очень много портфелей.



Очень много портфелей.

Инна Медведева:

Перепись 2019 года мы предполагаем вообще на безбумажных носителях.

Почему у нас в стране такой колоссальный разрыв между продолжительностью жизни женщин и мужчин? Может быть, вы не знаете почему, но, может быть, вы знаете, когда он сократится? Десять лет практически.

Инна Медведева:

Пока да. Но, честно говоря, если посмотреть статистику последних лет, то движение очень хорошее, причем опережающее у мужчин. Допустим, если сравнить с 2010-м годом, продолжительность жизни у мужчин возросла на четыре года, а у женщин – всего на 2,4. Поэтому мы надеемся, что вы нас догоните.



Но не перегоните?



Инна Медведева:

Нет.



Вы будете держать позиции. Но это общемировая тенденция.



Инна Медведева:

Естественно. Это стандартная демографическая ситуация, когда женщин будет больше, чем мужчин. Естественно, мужчины – это определенный состав категория, которая подвержена определенным рискам...

И портит вам всю статистку. Вот эта самая категория мужчин.



Инна Медведева:

Не портит. Есть на кого равняться. И по зарплате в том числе.



Вот в России проводят исследование бюджета свободного времени, если я не ошибаюсь. У нас проводятся такие исследования? Чем человек занимается во вне рабочее время?

Инна Медведева:

Мы провели это обследование в прошлом году. Использование фонда суточного времени оно называется. И вообще дает очень интересные результаты. У нас были и детки свыше десяти лет, и пожилое население.

А чем белорусы в свободное время занимаются?



Инна Медведева:

Вы знаете, многогранны, как обычно. Нет, конечно, они любят отдохнуть и поспать, и полежать на диване. Но и посидят в Интернете, и почитают книжку, и сходят в театр.



Но не ленивые?



Инна Медведева:

Ни в коем разе! Но поспать любят.



Кстати, коль вы заговорили о вашем сайте, любопытная есть опция с помощью вашего сайта – можно посчитать индивидуальную инфляцию. Это как?

Инна Медведева:

То есть у нас есть определенный набор товаров, который вы можете туда ввести.



Моих товаров, которые я потребляю, так?

Инна Медведева:

Да. Тех товаров, которые вы потребили. Вы должны, единственное, иметь при себе чек или запомнить цену этих товаров и можете сопоставить их между собой. Естественно, набор товаров должен быть одинаковый.



А вот есть такой – или опять-таки это выдумали журналисты, мои коллеги – индекс лучшей жизни.



Инна Медведева:

Есть всевозможные индексы: и лучшей жизни, и индекс счастья, в котором белорусы, кстати, очень хорошее место занимают.



Правда? Это не выдумки? Это правда считают? Расскажите!



Инна Медведева:

Это не выдумки. Это считают международные организации. Но на самом деле это их методология. Они используют статистику, они используют данные некоммерческих организаций. Они могут брать интервью или в Интернете могут брать какую-то информацию и делать выводы вот по таким критериям.

Это же невероятно сложный вопрос. Это как в фильме «Доживем до понедельника»: «А что такое счастье? – Это когда тебя понимают». А вы проводили такое исследование?



Инна Медведева:

Нет. Это не статистического уровня исследование. Потому что в данном случае есть субъективные оценки, которые для статистики неприемлемы.

По поводу переписи населения. Не так давно вы были на докладе у главы государства. И таки решено проводить перепись в 2019 году или еще вопрос неокончательный?



Инна Медведева:

Глава государства поставил задачу – провести на очень высоком уровне, но минимизировать максимально затраты на это мероприятие. Мероприятие очень масштабное и требует колоссальных и человеческих, и трудовых затрат.



Во многих европейских странах, я знаю, что перепись населения – это обязательная опция, и попробуй-ка только не прими участие в переписи. А у нас: вам еще сложно достучаться в квартиру.



Инна Медведева:

Бывает и сложно. И бывает, что необходимо и сотрудники милиции нам нужны, потому что бывают всякие семьи непростые. Например, первые три дня перепись будем проводить на стационарных участках, то есть те люди, которые не захотят увидеть нас у себя дома, мы готовы их принять на стационарных участках.



По принципу выборов. Вот как все идут на участки.



Инна Медведева:

Вы приходите – у нас там будут сидеть регистраторы, временный переписной персонал, которые будут вместе с гражданами заполнять переписные листы, которые будут в планшетных компьютерах.



Можно я вам подскажу? Вы обязательно буфет организуйте – вот тогда точно придут.