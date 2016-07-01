Филькина грамота: в лицее вместо диплома выдали свидетельство – что делать?

Конфуций утверждал, что иногда нужно совершить ошибку, хотя бы ради того, чтобы знать, почему ее не следовало совершать. Герои этой истории спустя год обучения в одном из столичных лицеев узнали, почему их сыну поступать, туда не стоило.

Рано или поздно ребенок вырастает, и на горизонте начинает маячить взрослая жизнь. В этот момент встает такой важный вопрос, как выбор профессии. К его решению минчанка Виктория Ромашкина подошла ответственно, однако, это не уберегло ее от ошибки.

Виктория Ромашкина:

В сентябре 2015 года мой сын поступил в 9-ый лицей на специальность «слесарь по ремонту автомобилей». Форма обучения дневная, платная. Всего мы заплатили 8.5 млн.

По словам Виктории, сын сам выбрал интересующую его специальность автослесаря и обучением был доволен. Молодой человек занятия посещал регулярно и все всегда сдавал в срок. Однако, мечта учащегося получить профессионально-техническое образование так и не сбылась.

Виктория Ромашкина:

И вот после итогового экзамена мой сын приносит домой свидетельство. Я такое получила, когда оканчивала курсы массажа. Я возмущена, отучились, платили столько, все сдал, а диплома нет. Но ведь нам говорили, что мы его получим. Сейчас толку добиться невозможно.

По словам минчанки, точно так же как и ее сын, без полноценного документа о среднем образовании остались 23 человека. Всем были выданы свидетельства об окончании курса. Мы обратились к руководству лицея и там охотно вызвались прокомментировать ситуацию. Однако, в день съемки, директор лицея неожиданно отказался от комментариев, забыв о договоренности. Так что же это за курсы такие за 8,5 миллионов? И насколько действия руководства лицея правомерны. Мы решили изучить договор, который был заключен между лицеем и учащимся.

Ольга Климчук, юрист:

В договоре, который был заключен, прописано, что он заключен на обучение, а не на получение образования. Очень важно четко разграничивать. В том случае, если мы говорим об обучении, законодательством предусмотрена выдача свидетельства об окончании и, возможно, присвоении какого-либо разряда. В том случае, если речь идет о получении образования – тогда только выдача диплома. Здесь законодательство не нарушено.

Таким образом, грамотно составленный договор избавляет лицей о какой-либо ответственности. Подписывая его, учащиеся, сами того не подозревая, автоматически соглашались на получение свидетельства об обучении в государственном учреждении образования. С которым сегодня устроиться на работу не представляется возможным.

Виктория Ромашкина:

Сейчас мой сын на работу с этим свидетельством устроиться не может. Он приходит к работодателю, а тот говорит, что без диплома я тебя не возьму. Это не документ, это бумажка просто. Так он остался без работы. И нас таких 23 человека.

Специалисты поддерживают работодателя. Ведь работы по ремонту автомобилей – занятие не простое.

Александр Ивченко, директор столичного СТО:

Важно понимать, какого рода свидетельство было выдано. Если оно равноценно курсам по кулинарии – понятно ни одно СТО такого работника не возьмет. Если есть разряд, то каждый из них предусматривает определенный спектр работ, которые может проводить мастер.

Опытный руководитель понимает, что работы, выполненные неквалифицированным специалистом, увеличивают список недовольных клиентов и влияют на репутацию. Нередки случаи, когда некачественно проведенные работы автомехаников приводят к автомобильным авариям.

Александр Ивченко, директор столичного СТО:

Мое мнение, что когда директор берет на работу мастеров с дипломом – это наиболее верное решение для руководителя. Это гарантии. Верить на слово в этом деле мы не можем.

Как показывает история нашей героини, верить на слово не стоит никому. Ведь изначально, администрация лицея говорила о выпуске дипломированных специалистов, у старосты группы сохранилось и объявление, в котором учащихся просят сдать 50.000 на дипломы и выписку к ним. Спустя пару дней, объявление сняли, а дипломы заменили на свидетельства.

Виктория Ромашкина:

Весь год нам говорили, что мы получим диплом, об этом говорили все, нас ввели в заблуждение. Если понадобится, я готова обращаться в суд.

Можно ли в этом случае говорить о том, что люди были введены в заблуждение и как это доказать? Ведь изначально учащиеся шли получить образование и диплом, а на выходе получили свидетельство о прохождении обучения, стоимостью с 8,5 млн. рублей.

Ольга Климчук, юрист:

То, что учащиеся были введены в заблуждение, как правило доказать очень-очень сложно, а чаще всего не представляется возможным. Такова судебная практика.

Стоит в очередной раз обратить внимание, на то, что нужно внимательно читать договор на оказание каких-либо услуг, во избежание подобных ситуаций. Ведь те, кто не обращает внимание на документы, — воск в руках тех, кто уделяет им должное внимание.

Вот уже действительно, диплом это всего лишь - корочка, которая свидетельствует о том, что у вас был шанс чему-нибудь научиться! Уверен, что подростки не получившие обещанные дипломы очень многому научились. И суть главного урока в том, что доверие — это мать наивности и сестра простодушия.