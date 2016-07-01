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«Автомобилисты – народ непредсказуемый!» 3 июля ГАИ Беларуси исполняется 80 лет

01 июля 2016 10:52
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Порядок и безопасность на дорогах – в их руках. 3 июля мы будем отмечать 80 лет со дня рождения государственной автомобильной инспекции МВД Республики Беларусь.

В 1936 году постановлением СНК Союза СССР № 1182 было утверждено положение о государственной автомобильной инспекции Главного Управления Рабоче-крестьянской милиции Народного Комиссариата Внутренних дел Союза СССР.

За это время менялись форма, техника, транспорт. Неизменной оставалась главная задача – контроль за дорожным движением.

Самым тяжёлым в истории безопасности дорожного движения Республики был 1991 год. Года смертельные травмы получили более 2 тыс. человек.

Чтобы максимально защитить участников дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции традиционно проводят просветительские акции «День безопасности дорожного движения», «Внимание, дети!», «Колёс меньше, опасности – больше» и многое-многое другое.

Как результат – за последние 10 лет общие потери дорожного движения снизились на 25%. Современная техника позволяет выполнять работу качественно и оперативно. Вот только количество транспорта и водителей за 80 лет увеличилось в сотни раз. Оттого, быть в форме нужно втройне.

Сотрудники ГАИ работают круглосуточно. В три смены.

Иван Шакун в дорожно-патрульной службе города уже 12 лет. Под его наблюдением главные магистрали Минска: проспект Независимости и проспект Победителей.

 Любовь к авто ему с детства привил отец-водитель. Иван закончил Академию физкультуры. Профессионально занимался рукопашным боем. Спустя время переквалифицировался в ряды сотрудников Госавтоинспекции. Любимая профессия – отличный стимул к развитию. Сегодня Иван – старший инспектор, майор милиции. Во время службы случалось немало форс-мажоров. Но каждая история дорога.

Иван признаётся, что на службе радует многое. У каждого инспектора есть карманный компьютер, по которому можно проверять нарушение правил дорожного движения. Усовершенствовалась автомобильная база.

Культура участников дорожного движения значительно выросла. Сократилось количество ДТП с превышением скорости и участием нетрезвых водителей.

«Автомобилисты – народ непредсказуемый!»  – признаётся старший инспектор.

# общество # Фотофакт # ГАИ # Иван Шакун

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