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Совмин подвёл предварительные итоги ЦТ: уже 263 человека получили 100 баллов

01 июля 2016 08:35
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Новости Беларуси. Предварительные итоги централизованного тестирования 2016 подвели в Совмине. Сегодня, 1 июля, прошло очередное заседание рабочей группы по обеспечению деятельности Государственной комиссии по контролю за ходом вступительной кампании. В целом, в этом году ЦТ проходит слаженно и организованно. Всего было зарегистрировано более 100 тысяч человек.

Хоть пока не проверены такие предметы, как история, физика, география и иностранные языки, однако уже есть 263 стобалльника. Следующий этап – приём документов. Здесь акцент будет сделан на электронном зачислении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
В нашу комиссию поступило порядка 20 обращений. В большей степени они касаются регистрации для сдачи тестирования в резервный день. Как и в прошлом году, эта кампания проходит достаточно слаженно.
Конечно, у нас, к сожалению, есть и отстранённые ребята. Их 14 за наличие мобильных телефонов, за наличие шпаргалок. 13 ребят не смогли пройти централизованное тестирование в основные дни по причине состояния здоровья.

# общество # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # Наталья Кочанова

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