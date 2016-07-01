Белорусский металлургический завод: широкое признание в мире – это высокое качество выпускаемой продукции!

Год 1984. Конец эпохи застоя. Новенький белорусский город Жлобин находится в центре внимания. Событие для советской реальности необыкновенное: иностранные специалисты, представители ведущих мировых производителей металлургического оборудования готовятся к запуску завода, построенного «под ключ» в самые сжатые сроки. Именно использование самых передовых технологий давшие Белорусскому металлургическому заводу серьёзное преимущество с самого первого дня работы и стало главным приоритетом его дальнейшего развития. Подробнее - в программе «Наше дело» телеканала СТВ.