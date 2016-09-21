Фибробласты: в Беларуси начали лечить трофические язвы при помощи искусственной кожи

Новости Беларуси. «Искуственная кожа» как эквивалент человеческой. Над созданием уникального материала работают белорусские ученые.

Ежегодно в нашей стране делают около 2000 операций по восстановлению кожного покрова после ожогов.

Как раз помочь заменить утраченную ткань должны современные биотехнологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо привычной жизни – настоящая мука. И так было на протяжении многих месяцев. Лечить трофические язвы Геннадий Михайлович пытался традиционными мазями, но... безуспешно. Помочь врачи попытались, используя современные биотехнологии. И получилось!

Геннадий Дроздов, пациент:

У меня было две язвы такие. Одна язва уже почти зажила, вторая уменьшается в размерах и уменьшается по глубине. То есть эффект на лицо.

Для белорусских медиков фибробласты – находка.

Ведь помочь такой препарат может не только при трофических язвах, но в перспективе при незаживающих ранах, ожогах и рубцах. А ведь над восстановлением кожного покрова после ожогов врачи работают постоянно.

Около 2000 операций ежегодно.

Современные биотехнологии работу по замене утраченной ткани заметно упростили. Правда, такому лечению предшествует немалая подготовка. Проводится и серьезное клиническое обследование.

Евгений Баранов, доцент 2 кафедры хирургических болезней Белорусского государственного медицинского университета:

Такой метод лечения уже был применен 20 пациентам. Они были пациенты с разной патологией, разной этиологией (причинами то есть) трофических язв, разного возраста. И, конечно же, результаты у этих пациентов были различные.

Хорошая приживаемость, а после трансплантации эффект сохраняется не менее года.

Тем временем идет и стимулирование регенерации в местах повреждения. Об уникальных свойствах фибробластов знают и в других странах. Так, в соседней России этот биоматериал используют в косметологии. Тем более добыть клетки довольно просто: достаточно взять лишь несколько миллиметров кожи.

Сергей Пинчук, старший научный сотрудник Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси:

Кусочек кожи стерилизуется, помещается в специальную среду и специальные условия. И выращивается монослойная культура клеток, которая методом пассирования размножается. Мы можем вырастить несколько десятков миллионов клеток.

Работать над таким «спасательным кругом» в Беларуси начали три года назад.

Сегодня уже проведены клинические испытания. Уникальные клетки соединительной ткани белорусские ученые все-таки смогли «приручить». Пусть пока для лечения трофических язв, но перспективы намного серьезнее.

Совсем скоро фибробласты станут и одним из компонентов «искусственной кожи».

Людмила Дубовская, директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси:

Мы должны создать трехмерную структуру, которая будет воспроизводить окружение клеток в естественных условиях.

Зарубежный опыт показывает, что выращенная ткань может закрывать обширные повреждения, до 60% кожи.

Сейчас же такой исход – практически смертельный приговор. Планируется, что технология появится к 2020 году.