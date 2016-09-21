Из Москвы в Беларусь 21 сентября отправлены 6 автомобилей для людей с ограниченными возможностями

Новости Беларуси. Шесть автомобилей для белорусских инвалидов-колясочников отправили 21 сентября из Москвы в Беларусь.

Специально переоборудованные микроавтобусы – подарок российского мецената Николя Власюка.

Микроавтобусы переданы «Белорусскому союзу женщин», как основателю благотворительного движения «С любовью к Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта акция стартовала буквально несколько часов назад в Москве.

Уже на нынешней неделе автомобили будут переданы шести домам-интернатам.

Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В Нижнем Новгород были изготовлены специальные автобусы, на которых установлены подъёмники, есть полный электропакет. Всё для того, чтобы люди могли не только ездить на близкие расстояния, но и чтобы можно было реализовывать культурные проекты, культурные программы. Для того, чтобы наши пожилые граждане и инвалиды могли посетить любую точку нашей страны. А может быть и дальше.