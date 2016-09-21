Автомобилисты 22 сентября смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Минска

Новости Беларуси. 22 сентября в центре Минска будет временно ограничено движение транспорта.

Улица Ленина станет пешеходной.

Это связано с проведением Дня без автомобиля.

Так, с 06.00 до 24.00 поставят на паузу участок от проспекта Независимости до улицы Кирова.

Объезд организуют по улице Энгельса – от Кирова до Карла Маркса. К слову, водители, которые завтра оставят машины на стоянках, общественным транспортом смогут пользоваться бесплатно. Главное – не забыть в автомобиле водительское удостоверение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.