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Сиденья для пожилых людей и инвалидов теперь обозначены ярким цветом

21 сентября 2016 17:41
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Новости Беларуси. Гарантированно свободные места. Сидения в общественном транспорте Минска получают дополнительное обозначение.

Посадочные места с ярко выраженными желто-оранжевыми эмблемами предназначены для людей с ограниченными возможностями и пожилых.

Конструкция обновленных сидений предполагает удобные опоры и доступную связь пассажиров с водителем. Кроме того, на городские маршруты выходит все больше низкопольного общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Кривой, заместитель директора филиала «Троллейбусный парк №3» ГП «Минсктранс»:
Это пробный вариант, в виде эксперимента. Обычно сиденья обозначены знаком. Новые модели троллейбусов (в основном – низкопольные) оснащены пандусами, которые позволяют инвалидным коляскам заезжать. Конечно, более комфортно и пожилым людям.

# общество # Государственная политика в сфере социальной защиты # Николай Кривой

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