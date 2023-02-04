В Москве -3°C, в Мадриде +16°С. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 февраля

В столице любви синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, столбик термометра в Париже покажет +9 °C, рассказали в программе « Плюс-минус » . В Вене ожидается мокрый снег, температура воздуха при этом составит +3 °C. А в Риме до +15 °C, погода ожидается ясная, с переменной облачностью и без осадков. А в Мадриде ясно и до +16 °C.

В столице Болгарии будет пасмурно, ожидается также снег, там температура воздуха опустится до -1 °C. А в Анкаре до +2 °C, погода ожидается преимущественно пасмурная, с осадками в виде мокрого снега. В Афинах до +9 °C, там синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду с дождем. Февраль удивит белорусов морозами! Прогноз синоптиков на начало месяца смотрите здесь.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге обещают морозы, столбик термометра опустится до -4 °C, погода при этом ожидается ясная, с переменной облачностью и без осадков. В Вильнюсе до -6 °C, погода преимущественно ясная, значительных осадков также не ожидается. Жителей Варшавы тем временем ожидает пасмурная погода и небольшой снег, показатель термометра опустится до отметки -2 °C.