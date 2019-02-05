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Февраль – месяц пожарной безопасности в Минской области

05 февраля 2019 18:08
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Новости Беларуси. Февраль объявлен месяцем пожарной безопасности в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Акция по предотвращению и профилактике происшествий проводится в связи со сложной оперативной обстановкой в ​​регионе – 144 пожара зафиксировано с начала года, в них погибло 12 человек.

Февраль – месяц пожарной безопасности в Минской области-1

В связи с этим МЧС приняло решение провести дополнительные профилактические мероприятия. Особое внимание уделят социально уязвимым слоям населения: пожилым, инвалидам, многодетным семьям, гражданам без определенного места жительства.

Февраль – месяц пожарной безопасности в Минской области-4

Спасатели проведут с ними инструктажи по правилам пожарной безопасности и по необходимости окажут помощь.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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