Февраль – месяц пожарной безопасности в Минской области

Новости Беларуси. Февраль объявлен месяцем пожарной безопасности в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Акция по предотвращению и профилактике происшествий проводится в связи со сложной оперативной обстановкой в ​​регионе – 144 пожара зафиксировано с начала года, в них погибло 12 человек.