Февраль – месяц пожарной безопасности в Минской области
Новости Беларуси. Февраль объявлен месяцем пожарной безопасности в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Акция по предотвращению и профилактике происшествий проводится в связи со сложной оперативной обстановкой в регионе – 144 пожара зафиксировано с начала года, в них погибло 12 человек.
В связи с этим МЧС приняло решение провести дополнительные профилактические мероприятия. Особое внимание уделят социально уязвимым слоям населения: пожилым, инвалидам, многодетным семьям, гражданам без определенного места жительства.
Спасатели проведут с ними инструктажи по правилам пожарной безопасности и по необходимости окажут помощь.