Новости Беларуси. Более тысячи военнослужащих внутренних войск 28 июня приняли присягу. За в чем-то сакральным обрядом наблюдали не только родные и близкие ребят, но и ветераны. Кстати, до этого новобранцы месяц осваивали курс молодого бойца.

На верность молодые люди присягали сразу в трех местах: на Кургане Славы, в бригаде столичной милиции и бригаде спецназа. Кстати, на плацу последней развернулся настоящий экшн. Сотрудники роты специального назначения на деле показали что значит пройти через огонь, воду и медные трубы. Кадры «как в кино» родные и близкие новобранцев могли наблюдать воочию. Бойцы не только продемонстрировали навыки рукопашного боя, но и разыграли настоящую спецоперацию: по сценарию нужно было обезвредить бандитов. После церемонии солдаты на три дня отправились в свое первое увольнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Матейчик, рядовой бригады специального назначения войсковой части 3214:

Это самый ответственный день для меня, потому что каждый мужчина должен в своей жизни пройти через армию. Армия делает настоящего мужчину, особенно в этой части, потому что есть спецназ, сюда многие стараются попасть.

Марк Лямпович, рядовой бригады специального назначения войсковой части 3214:

Служба во внутренних войсках Республики Беларусь, а точнее в таком подразделении, как спецназ, является немалой честью для каждого молодого человека. Очень надеюсь, что каждый, принявший торжественно сегодня присягу, достойно пронесет свою службу, чтобы в полной мере называться защитником Отечества.