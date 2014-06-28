28 июня в Минске с 17.30 начнут перекрывать движение для репетиции парада

Новости Беларуси. Беларусь готовится к главному государственному празднику — Дню Независимости. На проспекте Победителей в Минске уже монтируют сцену, где вечером 3 июля состоится праздничный концерт. К слову, в этот раз площадку переместили на новое место. В последние годы она располагалась около Стелы, а сейчас её разместили напротив гостиницы «Планета». Тем временем, по соседству, на проспекте Машерова устанавливают трибуны для почётных гостей.

Вечером 28 июня пройдет последняя репетиция парада. Начнется она в 21.30. Однако колонна военной техники выедет из Уручья раньше, и с 17.30 по ходу её перемещения будет поэтапно перекрываться движение по проспекту Независимости. Далее техника пройдёт по улицам Сурганова, Куйбышева и Богдановича. На этих улицах тоже будет перекрыто движение всех видов транспорта. Ночью после тренировки колонна вернется в Уручье через Орловскую и проспект Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.