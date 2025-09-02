Учащиеся классов правовой направленности дали клятву в Гродно

Юные прокуроры. Учащиеся классов правовой направленности дали клятву. Торжественное мероприятие состоялось в Гродно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В присутствии почетных гостей, педагогов и родителей ребята пообещали соблюдать Конституцию, сохранять историческую память и прилежно учиться. Особым моментом стало вручение школьникам Кодекса чести работника органов прокуратуры.

Ярослав Юровский, учащийся средней школы №28 имени В.Д. Соколовского Гродно: Я собираюсь поступать на юридический профиль в наш Гродненский университет Янки Купалы. Я бы хотел связать с этим жизнь, потому что вижу в этом проявление себя. Я чувствую, что это именно то, чем я хотел бы заниматься.

Юлия Савоняка, начальник отдела кадров и идеологической работы прокуратуры Гродненской области:

Главная задача – это воспитать настоящих патриотов своей страны. Важно передать молодым людям ценности и знания, которыми обладает старшее поколение, чтобы в последующем уже на смену нынешним прокурорским работникам пришли те, кто сможет сохранить и должен сохранить историческую правду.

В классах правовой направленности ребята углубленно изучают обществоведение и основы юридических наук. Занятия проводят в том числе прокурорские работники.