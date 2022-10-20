Более 6,5 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против коронавируса

Новости Беларуси. Более 6,5 миллиона белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Это 70 % населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидирует Минск – привито более 1 миллиона 300 тысяч человек.

Параллельно идет и вакцинация против гриппа. Пункты, где можно сделать прививку, расположены не только в медучреждениях, но и в торговых центрах. Выездные бригады медиков также прививают коллективы прямо на предприятиях. В первую очередь врачи рекомендуют прививки группам риска: это дети до трех лет, пожилые, беременные и сами медики.