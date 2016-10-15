Фестиваль картофеля в Самохваловичах: на самой большой в Беларуси сковороде поджарили 40 ведер картофеля

Новости Беларуси. Новые факты о самом народном продукте. Казалось бы о картофеле белорусам известно все и даже немного больше. Но праздник в Самохваловичах показал, что это совсем не так. Гигантская порция любимого блюда из 400 килограмм картофеля, огромная сковорода на заказ и даже два абсолютно новых сорта.

Три метра в диаметре и вес в две с половиной тонны.

На самой большой в Беларуси чугунной сковороде 15 октября поджарили почти сорок ведер картофеля.

Традиционным белорусским блюдом угощали гостей фестиваля-ярмарки в Самохваловичах.

Анастасия Хоботова, СТВ:

Замечательно. Пятый блин и тот комом.

И какой же национальный белорусский праздник без жареной картошки?

15 октября здесь приготовили 380 килограммов сорта «Скарб»

Черепаха, мишка-футболист и бегемот.

Это вовсе не перекличка обитателей зоопарка, а чем-то похожие на животных нестандартные клубни картофеля.

Белорусские селекционеры удивляют не только необычным цветом мякоти, но и названиями. В 2016 году на фестивале представили 45 сортов, два из которых покупатель попробует впервые.

Сам Вадим Маханько селекционер со стажем. Занимается овощеводством уже 25 лет. И с каждым годом – все ближе к идеалу.

Вадим Маханько, заместитель генерального директора научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси:

Ранний сорт – «Першацвет» и второй сорт – «Толочинский» – это два ранних сорта, которые, естественно, предназначены для получения ранней продукции, имеют ярковыраженные белорусские названия, для того чтобы и на нашем рынке, и на российском рынке их проще было идентифицировать и понять, что это настоящий белорусский картофель.

В первую очередь распродают уже полюбившиеся сорта картофеля.

Номер один в списке самых востребованных – «Скарб».

И сохранить его можно почти до следующего урожая, и драники получатся идеальные. К слову, ежегодный фестиваль не был бы таким ярким без блюд белорусской кухни и выступлений народных коллективов.

Гость праздника:

Такое удовольствие получили от белорусской продукции. Какое всё вкусное, гсе можно попробовать, продегустировать.

Такие фестивали стали хорошей традицией.

Это не просто выставка-ярмарка, где можно запастись картошкой на зиму, а настоящий праздник. К слову, в среднем за год каждый белорус съедает 170 килограммов крахмалистых клубней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.