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Фестиваль этнокультурных традиций прошел 13 сентября в Лясковичах

13 сентября 2014 18:59
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Новости Беларуси. Полторы тысячи участников и десятки тысяч гостей — фестиваль этнокультурных традиций проходит 13 сентября в Лясковичах.  Небольшая деревня Гомельской области в третий раз становится столицей грандиозного праздника. Президент Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям  фестиваля.  Добавим, в 2014 году «Зов Полесья» получил статус международного. В программе выступления коллективов из пяти стран.

Фестиваль, появившийся всего пару лет назад, с каждым годом набирает обороты. Нынешнее мероприятие впервые получило статус международного. Среди диковинок «Купалинка» на китайском.

Чэнь Хао, участник фестиваля (Китай):
Я считаю, что музыка это язык без границ. И это ещё один шанс нашим народам понять лучше друг друга.

На фоне самобытного полесского фольклора не менее экзотично выглядит и творчество жителей крайнего севера. В 2014 году в гостях у полешуков коренные народы Чукотки.

Тевлянаут Милитина, хореограф ансамбля «Чукотка» (Россия):
Когда люди делают такие праздники, одевают национальные костюмы, они по-другому друг на друга смотрят. Это радует.

В 2014 году помимо традиционных конкурсов среди подворий, концертов и выставок фестиваль обзавелся абсолютно новыми традициями.

Александр Добриян, СТВ:
Премия премий, награда наград для всех жителей полесья. Вот такие статуэтки «Почётный полешук» в 2014 году вручаются впервые. Их первые обладатели — люди, которые на протяжении многих лет неуклонно меняют жизнь людей, проживающих в этом уникальном регионе, неизменно к лучшему.

Среди первых обладателей звания Почетный полешук помимо Александра Лукашенко, народный артист Беларуси Михаил Финберг, директор национального парка «Припятский» Степан Бамбиза и самобытный полесский скульптор Иван Супрунчик.

В 2014 году в Лясковичах выберут ещё и самую красивую жительницу Полесья. Конкурс красоты завершится поздно вечером. Праздничные гуляния продолжатся далеко за полночь, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.
 

# общество # Фестиваль # Фотофакт

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