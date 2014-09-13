13 сентября на площади Государственного флага в Минске прошла торжественная церемония посвящения в пионеры

Новости Беларуси. 13 сентября на площади государственного флага в Минске состоялась торжественная линейка, посвященная дню белорусской пионерской организации. Ряды пионеров пополнились новобранцами. К слову, место стало знаковым для белорусов — здесь традиционно принимают присягу, встречают почетных гостей.

Во всех уголках Беларуси у памятников и мемориалов погибшим воинам проходят 13 сентября торжественные линейки и приемы в пионеры.

Напомним, именно 13 сентября в 1990 году был принят Устав, Девиз и Законы белорусских пионеров. Эта дата и стала днем рождения организации, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.