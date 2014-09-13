Жителю Гродно предложили продать душу: 666 евро ему заплатят сейчас, душу заберут после смерти

Новости Беларуси. Жителю Гродно на мобильный телефон пришло необычное сообщение из Эстонии.

За 666 евро неизвестная особа предлагала мужчине продать душу дьяволу.

Первое сообщение пришло в среду, 10 сентября утром, сообщает издание «Вечерний Гродно».

СМС-сообщение:

Добрый день. Меня зовут Аста. Я заранее извиняюсь, что побеспокоила вас. У меня есть для вас интересное предложение. Вы готовы его выслушать?

Мужчина проигнорировал сообщение, но абонент оказался настойчивым. Спустя два часа пришло второе сообщение - такое же. Позже - третье, уже с подробностями.

Неизвестная отправительница сообщила, что номер телефона выбран случайным образом, а она - посредница между миром живых и мертвых. Сообщалась также суть предложения.

СМС-сообщение (отрывок):

Я предлагаю вам заключить договор на покупку вашей души после смерти. Сумма сделки - 666 евро (можно в эквиваленте). Оплата - на любые денежные системы или почтовый перевод.

Так же говорилось, что о договоре никто знать не должен.

Сообщение на следующий день было еще более объемным. Отправительница писала, что для заключения договора нужно сообщить свои имя, фамилию, отчество, место и дату рождения и реквизиты для денежного перевода. На основании полученных данных обещала сгенерировать уникальный код души. Продавцу оставалось лишь написать этот код на листе бумаги, сфотографироваться с ним и выслать на определенный электронный ящик.

Уточнялось: договор вступает в силу после того, как человек получит деньги. Также продавцу гарантировался успех во всех делах до 66 лет.

На раздумье «счастливчику» давался день.

СМС-сообщение (отрывок):

Если вы приняли отрицательное решение, забудьте об этом предложении. Ваше согласие я жду на e-mail *** до конца сегодняшнего дня.

Получатель странных сообщений не стал вступать в переписку, решив, что это очередное телефонное мошенничество. Зато выложил фото телефонных сообщений в Интернет.