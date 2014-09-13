Звание «Минчанин года» присвоено 14 жителям Минска

Новости Беларуси. Минск постоянно развивается и это в первую очередь большой труд его жителей. 14 из них 13 сентября были удостоены звания «Минчанин года». Торжественная церемония награждения состоялась в Государственном академическом музыкальном театре.

Почетное звание присуждается за высокие достижения в труде, особый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие столицы. 13 сентября в числе прочих были отмечены гендиректор авиакомпании «Белавиа» Анатолий Гусаров, директор первой минской гимназии Наталия Бушная, фристайлистка Алла Цупер, врач-нейрохирург Павел Коновалов, директор стройтреста номер 7 Борис Шерман.

Анатолий Гусаров, обладатель почетного звания «Минчанин года — 2014»:

Для меня и моих коллег, которые удостоились такой высокой оценки, это понимание того, что мы в Минске своим трудом сумели сформировать такую обстановку, в которой нам всем приятно и радостно жить. Наш город нравится самим нам, нравится нашим гостям. Эта оценка обязывает и наши коллективы, в которых мы работаем, еще больше и лучше трудиться.

В 2014 году претендентами на почетное звание были 89 человек. По сложившейся традиции, их выдвигают сами столичные предприятия и организации. Вклад кандидатов в развитие города оценивает специальная комиссия, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.