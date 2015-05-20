В Бресте раскрыли подпольный мясной цех: 5 тонн мяса и полная антисанитария

Новости Беларуси. Продукт третьей свежести. 5 тонн мяса сомнительного качества и происхождения на сумму более полумиллиарда рублей обнаружено в одном из гаражей Бреста. Почти полтора года в абсолютной антисанитарии работал подпольный мясной цех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассказывая о соседях по гаражу, Александр Греков не сдерживает эмоции. Говорит, из-за предприимчивых братьев, которые по ночам включали промышленное оборудование, в гаражном кооперативе на раз «скакало» электричество, перегорала бытовая техника, а мусорные контейнеры часто походили на скотомогильник для отходов убойного цеха.

Александр Греков, сосед по гаражному кооперативу:

Запах из мусорки. Здесь такой запах стоял, что невозможно. Шкуры валялись.

Тонны мяса сомнительного качества, грязные разделочные столы, ножи и мухи. В декорациях, больше подходящих для съемок фильма ужасов, за тройным дверями дурно пахнущего гаража сотрудники Комитета госконтроля обнаружили подпольный мясокомбинат.

Владимир Белоусов, заместитель начальника отдела Комитета государственного контроля Брестской области:

Условия хранения мяса абсолютно антисанитарные, кругом летают мухи. И это гараж. Здесь мы видим и остатки масла машинного. Условия совершенно неприспособленные. Это мясо тянут по полу, когда его грузят на машину.

«Трудились» нелегальные предприниматели по-стахановски: в течение полутора лет в этих жутких условиях разделывали, замораживали и готовили к реализации туши крупного рогатого скота и лошадей. Сегодня очевидно одно: мясо далеко не первой свежести.

По одной из версий следователей, мужчины покупали за наличные скот, который подлежал «выводу из оборота». То есть некоторые животные были больны, поэтому должны были отправиться в утиль. Вероятно, на этот разделочный стол попадали и туши павших животных.

Расследование еще не завершено, но уже установлено более 10 фактов продажи мяса физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Продукция из подпольного цеха расходилась бойко.

Владимир Белоусов, заместитель начальника отдела Комитета государственного контроля Брестской области:

Мясо, которое было готово к отправке к очередному покупателю, изъято в одном из гаражей, принадлежащему члену преступной группы. Указанное мясо реализовывалось как на территории Брестской области, так и за пределами Республики Беларусь.

Екатерина Дордюк за мясным прилавком на брестском рынке уже 7 лет. Предприниматель уверена: ее покупатели отведать «деликатесов из гаражного кооператива» никак не могли.

Екатерина Дордюк, предприниматель:

Вот документы, которые у нас каждое утро проверяют. Ветлаборатория, ветеринарная служба, ветврач проверяют, буду говорить по-крестьянски, с ног до головы - каждую тушку, каждый кусочек мяса.

За продукцию на брестских рынках ручаются и ветеринарные службы. Перед тем как показать товар лицом, продавцы проходят четыре уровня ветеринарного контроля.

Тамара Кудравец, заведующая лабораторией ветеринарно-санитарных экспертиз центрального рынка Бреста:

Мимо никак, потому что заезд идет: КПП, далее рампа, лаборатория. Мясо идет у нас охлажденное и остывшее. Замороженного мяса у нас никогда не было.

По факту работы подпольного цеха возбуждено уголовное дело. Следствию предстоит выяснить не только куда уходила продукция, но и найти поставщиков. Уже доказан факт покупки более сотни голов. До решения суда туши хранятся в одном из хозяйств региона.

Ярослав Пырский, управляющий зверокомплексом:

После того, как оно будет предано нам в пользование, оно пригодно для корма животным после термической обработки. В котле при температуре 115 градусов в течение получаса-часа мы его вари, и оно идет на корм животным. Норкам, в частности.

Правда, норки продегустировать мясо смогут только после проведения ветеринарных экспертиз и решения суда. Пока следствие продолжается, подозреваемые задержаны.