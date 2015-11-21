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Фестиваль «День артиллериста» пройдет 21 ноября на «Линии Сталина»

21 ноября 2015 10:58
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Новости Беларуси. «День артиллериста» на «Линии Сталина». Фестиваль, приуроченный ко Дню ракетных войск и артиллерии проходит в эти минуты на территории историко-культурного комплекса. Здесь можно будет увидеть военно-историческую реконструкцию артиллерийских расчетов 17-го века, времен Отечественной войны 1812 года и Первой мировой. Перед зрителями разыграют самый настоящий бой периода Великой Отечественной войны. 

Будет представлена современная артиллерия Министерства обороны. Каждый желающий сможет попробовать свои силы в боях на мечах, стрельбе из оружия и раскраске танка. За активное участие в конкурсах посетителям предложат прокатиться на танке или совершить полет на вертолете. Также они получат на память сувенирные монеты и подарки. Завершится фестиваль праздничным салютом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Праздничные даты

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