Фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка» стартовал в Могилёве. Что покажут зрителям?

За хрустальные карандаши борются 112 фильмов из 19 стран. Впервые принимают участие Северная Македония, Египет, США, Бразилия, Португалия. Зрители увидят работы известных мультипликаторов ближнего и дальнего зарубежья, а также мультики, созданные детскими студиями. Кинопоказы конкурсных и фестивальных программ пройдут во всех государственных кинотеатрах Могилева.

Сергей Бажков, директор Могилевского областного унитарного предприятия «Киновидеопрокат»:

У нас впервые в рамках Года народного единства во взрослой анимации добавлена категория «лучший анимационный гражданско-патриотический фильм». В возрастной категории «декоративно-прикладное изобразительное творчество» мы с целью поддержки и выявления талантливой молодежи немножко расширили возрастную категорию. Раньше она была в более узком формате. Но, конечно же, пандемия внесла свои коррективы, у нас из запланированных 9 мастер-классов все-таки состоятся 3, но какие.