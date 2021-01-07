Фермер Владимир Новицкий: «Что ты сделал для того, чтобы что-то поменялось? У нас даже мысли нет о том, чтобы забунтовать!»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Новицкий, фермер, бизнесмен, рассказал, каких принципов придерживается в работе, чтобы предприятие развивалось. Вадим Щеглов, ведущий:

Когда идут по пути фермерских хозяйств, то вы же понимаете, что дальше ваше дело должен кто-то продолжать. На Западе фермеры стареют, а их дети, которым они оставляют свое наследие, не хотят этим заниматься. Они хотят жить в городе. Папа, что ты там придумал, какое сельское хозяйство? Я в деревню не поеду. У вас понимание того, что будет после вас, есть?

Владимир Новицкий, фермер, бизнесмен:

Вы знаете, я такой азартный человек, что мне хочется очень быстро все делать. Едешь быстро, делаешь все быстро. Начинаешь осознавать, что я это должен быстро превратить в долго, то есть длительное существование этого предприятия. Получается, что нужно действительно все силы вложить в детей. Вадим Щеглов:

Вы из многодетной семьи. С утра до ночи работали, пять детей у вас. А это повлияло на то, что (у вас с самого детства руки были в мозолях) вы понимали, что чтобы что-то иметь – нужно работать?

Владимир Новицкий:

Я и увидел, что это закалило меня, я не боюсь никаких трудностей. Я настолько был нагружен, так было тяжело. Иногда думаешь: зачем это надо? Такие детские мысли. Я тем самым не осознавал, что у меня идет закалка, что я это все буду впереди легко проглатывать. Я на сегодняшний день не боюсь никаких трудностей. Я знаю, что я должен сделать. Я должен лучше всех сделать, я должен вникнуть, доработать. Постоянно идет процесс развития. Тебя затягивает. Ты постоянно, получая результат, думаешь, что не доработал и на каком-то этапе. Это очень интересно, творчество. Постоянно ты что-то творишь. Вадим Щеглов:

Видите, а у современной молодежи мозоли от смартфона, щелкают, но они там тоже неплохие деньги зарабатывают. Научились щелкать. Владимир Новицкий:

Но все же на смартфонах сидеть не будут. Понимаете, кому-то нужно именно создавать продукты питания.