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Более 27 тысяч абитуриентов в Беларуси зачислены на бюджетные отделения

10 августа 2016 14:39
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Новости Беларуси. Более 27 тысяч абитуриентов зачислено в ВУЗы  на бюджетную форму обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В высших учебных заведениях подводят итоги вступительной кампании. Всего первокурсниками стали  почти 55 тысяч человек.     

Самыми  востребованными специальностями   остаются «информатика» и «программирование», а также  иностранные языки.  Самый высокий проходной балл на «международные отношения»  – 382.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Ежегодно появляются новые специальности. В этом году было несколько специальностей педагогического профиля, технологического. Конечно, одна из задач, которая стоит – подготовка высококвалифицированных кадров, которые владеют современными технологиями. Эта задача решается и через новые специальности, и через ежегодное обновление содержания подготовки      

# общество # Студенты

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