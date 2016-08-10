Более 27 тысяч абитуриентов в Беларуси зачислены на бюджетные отделения

Новости Беларуси. Более 27 тысяч абитуриентов зачислено в ВУЗы на бюджетную форму обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В высших учебных заведениях подводят итоги вступительной кампании. Всего первокурсниками стали почти 55 тысяч человек.

Самыми востребованными специальностями остаются «информатика» и «программирование», а также иностранные языки. Самый высокий проходной балл на «международные отношения» – 382.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:

Ежегодно появляются новые специальности. В этом году было несколько специальностей педагогического профиля, технологического. Конечно, одна из задач, которая стоит – подготовка высококвалифицированных кадров, которые владеют современными технологиями. Эта задача решается и через новые специальности, и через ежегодное обновление содержания подготовки