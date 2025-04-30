В чём плюсы женщин-водителей общественного транспорта? Мнение таксистки

Стальные мускулы и розовая каска. Даже опытные работодатели невольно улыбаются, завидев такую картину. Строительная площадка, суровые мужчины и хрупкая девушка, которая управляет огромным строительным краном. Но если раньше это можно было себе только представить, то сегодня розовой каской, наверное, никого не удивишь, причем розовая каска уже не является признаком гендерного форменного отличия, будь то цех, стройка или еще что-то. Женщины активно осваивают мужские профессии и срывают ярлыки, на которых мужской рукой написано «не женское это дело». О новых реалиях с женским именем говорим сегодня в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, Татьяна, что вы еще хотели быть водителем-дальнобойщиком, да? Вы же сказали, что у вас была такая мечта. Так вот, давайте порассуждаем. Водители автобусов, водители общественного транспорта. Есть сейчас авиационная академия, девочки будут вообще пилотами гражданской авиации. Вот это уже женщины начинают работать в этой профессии. То есть это не просто женщина за рулем автомобиля, это уже рабочая профессия. О чем это говорит? Наталья Недвецкая, водитель такси:

Плюс, наверное, женщин в том, что они гораздо мобильнее и многозадачнее. Женщина в одну секунду может и успокаивать ребенка, и что-то застирывать, и в тот же момент мешать кашу. Мужчина этого не сделает никогда. И женщинам гораздо легче осваивать эти тяжелые профессии. И опять же, женщина может красить губы, ехать за рулем и смотреть, какой светофор, и еще предвидеть ситуацию на дороге. Мужчина что скажет? Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Мужчина губы не красит, когда едет по дороге. Наталья, ну а если серьезно, есть какая-то особенность женской профессии, вот именно такси? Ну, например, вы чувствуете, что вам, не знаю, уступает дорогу, или вас, например, заказывают ваши постоянные клиенты, просят, чтобы вот у меня был сегодня водитель-женщина. Вы ощущаете какое-то вот свое женское участие в этом процессе?