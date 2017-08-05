Федерация профсоюзов Беларуси проследила динамику цен на медицинские препараты

Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси продолжает мониторинг цен на социально значимые группы товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание – стоимости медикаментов. Исследование затронуло как частные, так и государственные аптеки. Специалисты отслеживали динамику цен на 26 препаратов. С этого месяца список лекарств, попадающий под «народный» контроль, будет расширен. Также результаты мониторинга показали рост цен на овощи и молочную продукцию.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

К сожалению, мы отмечаем устойчивый рост цен на молочную продукцию. С февраля по май в пределах 8 % сельхозпроизводитель подымал цену закупочную на этот вид продукта. Переработчик, проводя различные акции, когда отпускают в торговую сеть, цены особо не увеличивал. Мы попросили нашего регулятора – Министерство по антимонопольной политике и торговле посмотреть этот вопрос, при необходимости провести расследование. Также у нас вызывает обеспокоенность рост цен на овощи – на картофель, на капусту.