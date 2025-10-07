Новое караоке-шоу «Шум пятницы»! Как принять участие и какие призы получат победители?

Вероника Макаревич, корреспондент: Хотите почувствовать себя настоящей звездой, просто возьмите в руки микрофон и спойте любимую песню. Главное условие – петь от души.

Андрей Гузель, директор музыкальной медиакомпании:

Народное шоу о простых людях и для простых людей. История про то, как непрофессионалы могут классно звучать, быть артистами на большой сцене и чувствовать себя в своей тарелке. В первом туре вопросы с подвохом, есть вопросы от детей, загадочки, есть и интеллектуальные какие-то нюансы. Правила участия очень простые. Нужно заполнить анкету на сайте.

У микрофона бессменный ведущий проекта, звезда российской эстрады, харизматичный артист и музыкант с безупречным вкусом Родион Газманов.