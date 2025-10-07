Новое караоке-шоу «Шум пятницы»! Как принять участие и какие призы получат победители?

Вероника Макаревич, корреспондент:
Хотите почувствовать себя настоящей звездой, просто возьмите в руки микрофон и спойте любимую песню. Главное условие – петь от души.
Уже 10 октября на РТР-Беларусь стартует самое громкое караоке-шоу страны «Шум пятницы».
Андрей Гузель, директор музыкальной медиакомпании:
Народное шоу о простых людях и для простых людей. История про то, как непрофессионалы могут классно звучать, быть артистами на большой сцене и чувствовать себя в своей тарелке. В первом туре вопросы с подвохом, есть вопросы от детей, загадочки, есть и интеллектуальные какие-то нюансы. Правила участия очень простые. Нужно заполнить анкету на сайте.
У микрофона бессменный ведущий проекта, звезда российской эстрады, харизматичный артист и музыкант с безупречным вкусом Родион Газманов.
Родион Газманов, певец, телеведущий:
Здесь очень хорошо выигрывают, у нас выигрывают где-то от 2 до 3 тысяч рублей команды за игру, так что приходите.
Подробности в видео.