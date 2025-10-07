Прямой эфир

Переговоры с делегацией Омана прошли в Совете министров

07 октября 2025 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О реализации договоренностей между Минском и Маскатом, достигнутых на высшем уровне, говорили в правительстве. Наша страна сделает все возможное для их успешного воплощения, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич в ходе встречи со своим оманским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры с делегацией Омана прошли в Совете министров-2

Белорусская сторона назвала визит султана Омана историческим событием, которое способно вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень. За последние годы политические и экономические связи между Минском и Маскатом значительно укрепились. Это стало прочной основой для развития партнерства. Подписанные в ходе переговоров соглашения призваны придать сотрудничеству новый импульс и активизировать работу деловых кругов.

Переговоры с делегацией Омана прошли в Совете министров-4

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Беларусь заинтересована в полной мере использовать логистические потенциалы Омана. Его Свободные экономические зоны и модернизируемую инфраструктуру для совместного продвижения продукции на рынке стран Залива, Ближнего Востока, Восточной Африки. Подтверждаем открытость для сотрудничества в гуманитарной сфере культурных и образовательных обменов, развития взаимного туризма. 

Товарооборот Беларуси и Омана демонстрирует уверенный рост. За прошлый год этот показатель увеличился более чем вдвое и достиг отметки почти в 8,5 миллиона долларов.

# Беларусь-Оман # Виктор Каранкевич

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Оман откроют посольства в Минске и Маскате
07 октября 2025 10:38

Беларусь и Оман откроют посольства в Минске и Маскате

Беларусь на мировой космической арене: результаты участия в International Astronautical Congress 2025
07 октября 2025 10:09

Беларусь на мировой космической арене: результаты участия в International Astronautical Congress 2025

Гайморит – рассказываем, кто больше подвержен заболеванию
07 октября 2025 09:25

Гайморит – рассказываем, кто больше подвержен заболеванию