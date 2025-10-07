Переговоры с делегацией Омана прошли в Совете министров

О реализации договоренностей между Минском и Маскатом, достигнутых на высшем уровне, говорили в правительстве. Наша страна сделает все возможное для их успешного воплощения, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич в ходе встречи со своим оманским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская сторона назвала визит султана Омана историческим событием, которое способно вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень. За последние годы политические и экономические связи между Минском и Маскатом значительно укрепились. Это стало прочной основой для развития партнерства. Подписанные в ходе переговоров соглашения призваны придать сотрудничеству новый импульс и активизировать работу деловых кругов.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Беларусь заинтересована в полной мере использовать логистические потенциалы Омана. Его Свободные экономические зоны и модернизируемую инфраструктуру для совместного продвижения продукции на рынке стран Залива, Ближнего Востока, Восточной Африки. Подтверждаем открытость для сотрудничества в гуманитарной сфере культурных и образовательных обменов, развития взаимного туризма.

Товарооборот Беларуси и Омана демонстрирует уверенный рост. За прошлый год этот показатель увеличился более чем вдвое и достиг отметки почти в 8,5 миллиона долларов.