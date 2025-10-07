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Месяц образовательного туризма проходит в Беларуси

07 октября 2025 10:50
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Профориентационные мероприятия, экскурсии для учащихся, посещение музеев, республиканские акции, фестивали и семинары. Все это ждет жителей и гостей Беларуси в октябре. В стране проходит месяц образовательного туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Месяц образовательного туризма проходит в Беларуси-2

У путешественников есть возможность более осознанно познакомиться с культурой и традициями Беларуси, а также с ее промышленным потенциалом. Кроме того, в конце октября презентуют новый инклюзивный туристический маршрут «Летапіс Ваўкавыска». К слову, в 2024 году образовательному туризму посвятили январь. Прошло около 380 мероприятий, участвовали более 56 тысяч человек.

# Туризм

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