Прямой эфир

Курсанты милицейских вузов страны присягнули на верность Родине

29 августа 2023 11:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Впервые в одном строю на площади Государственного флага. В Минске на верность Родине присягнули курсанты сразу двух милицейских вузов – Академии МВД и Могилевского института МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсанты милицейских вузов страны присягнули на верность Родине-1

К столь важному и волнительному событию новобранцы готовились месяц. На курсе молодого бойца юноши и девушки изучили азы огневой и строевой подготовки, получили первые профессиональные навыки.

Курсанты милицейских вузов страны присягнули на верность Родине-4

Анастасия Денисова, курсант Могилевского института МВД Беларуси:
Я с детства мечтала служить в органах внутренних дел, чтобы помогать обществу в различных сферах, и моя мечта сбылась.

Артем Гладиенис, курсант Могилевского института МВД Беларуси:
О данной профессии я начал задумываться где-то с 9-го класса, меня все поддерживали, и родные и близкие. Другого варианта для себя я не нашел.

Курсанты милицейских вузов страны присягнули на верность Родине-7

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Все они прекрасно знают – пока только из фильмов, где-то по рассказам родственников – что служба в органах внутренних дел нелегка. Порой связана с риском для жизни, но это благородная и нужная народу профессия. Я хочу поблагодарить родных и близких, родителей наших курсантов за воспитание. Они воспитали настоящих патриотов. Я понимаю, им сейчас будет нелегко, во время учебы, но еще труднее будет, когда они приступят исполнять служебные обязанности.

Курсанты милицейских вузов страны присягнули на верность Родине-10

Не менее торжественной и волнительной стала церемония чествования флага Министерства внутренних дел. Теперь его будут поднимать на всех государственных и культурно-патриотических мероприятиях ведомства.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На заседании Совета глав правительств СНГ сформируют единый бюджет Содружества на 2024 год
29 августа 2023 10:50

На заседании Совета глав правительств СНГ сформируют единый бюджет Содружества на 2024 год

Лукашенко подписал Указ «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям»
29 августа 2023 10:48

Лукашенко подписал Указ «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям»

Лукашенко – губернатору Тамбовской области: если нуждаетесь в поддержке строителей, то можете на нас рассчитывать
29 августа 2023 10:40

Лукашенко – губернатору Тамбовской области: если нуждаетесь в поддержке строителей, то можете на нас рассчитывать