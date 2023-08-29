Курсанты милицейских вузов страны присягнули на верность Родине

Новости Беларуси. Впервые в одном строю на площади Государственного флага. В Минске на верность Родине присягнули курсанты сразу двух милицейских вузов – Академии МВД и Могилевского института МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К столь важному и волнительному событию новобранцы готовились месяц. На курсе молодого бойца юноши и девушки изучили азы огневой и строевой подготовки, получили первые профессиональные навыки.

Анастасия Денисова, курсант Могилевского института МВД Беларуси:

Я с детства мечтала служить в органах внутренних дел, чтобы помогать обществу в различных сферах, и моя мечта сбылась.

Артем Гладиенис, курсант Могилевского института МВД Беларуси:

О данной профессии я начал задумываться где-то с 9-го класса, меня все поддерживали, и родные и близкие. Другого варианта для себя я не нашел.