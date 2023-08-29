Курсанты милицейских вузов страны присягнули на верность Родине

Новости Беларуси. Впервые в одном строю на площади Государственного флага. В Минске на верность Родине присягнули курсанты сразу двух милицейских вузов – Академии МВД и Могилевского института МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Впервые в одном строю на площади Государственного флага. В Минске на верность Родине присягнули курсанты сразу двух милицейских вузов – Академии МВД и Могилевского института МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К столь важному и волнительному событию новобранцы готовились месяц. На курсе молодого бойца юноши и девушки изучили азы огневой и строевой подготовки, получили первые профессиональные навыки.
Анастасия Денисова, курсант Могилевского института МВД Беларуси:
Я с детства мечтала служить в органах внутренних дел, чтобы помогать обществу в различных сферах, и моя мечта сбылась.
Артем Гладиенис, курсант Могилевского института МВД Беларуси:
О данной профессии я начал задумываться где-то с 9-го класса, меня все поддерживали, и родные и близкие. Другого варианта для себя я не нашел.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Все они прекрасно знают – пока только из фильмов, где-то по рассказам родственников – что служба в органах внутренних дел нелегка. Порой связана с риском для жизни, но это благородная и нужная народу профессия. Я хочу поблагодарить родных и близких, родителей наших курсантов за воспитание. Они воспитали настоящих патриотов. Я понимаю, им сейчас будет нелегко, во время учебы, но еще труднее будет, когда они приступят исполнять служебные обязанности.
Не менее торжественной и волнительной стала церемония чествования флага Министерства внутренних дел. Теперь его будут поднимать на всех государственных и культурно-патриотических мероприятиях ведомства.