«Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем жена». Специальный репортаж СТВ о гибридных войнах

Подменить ценности, дезориентировать население, уничтожить государство. Гибридные конфликты начинаются без объявления войны. Чужих войск на территории – нет, а опасные идеи – уже в головах. Причём технология схожа с методами племянника Фрейда. Создателя маркетинговых манипуляций.

Александр Ивановский, профессор-консультант Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

С 30-ых годов начали активно развиваться технологии привлечения покупателя, изменения его сознания. И идёт постепенное смещение твоих представлений о реальной жизни. Когда нравственный щит нации нельзя проломить, а государственную вертикаль не получается дискредитировать, в бой идёт второй эшелон информационных диверсантов – атака на эмоции.

Александр Тищенко, военный аналитик:

Воюют какие-то аналоги гражданских войн, только в современной интерпретации. То есть зажечь гражданскую войну и дальше на этом греть руки. Религия потребления делает из человека адепта глобализационных ценностей, программировать поведение которого можно через обычные соцсети или мессенджеры. Вместо сократовского призыва: «Заговори…», – « Поставь лайк – и я тебя узнаю».

Александр Ивановский:

Если ты 30 раз лайкнул, то тебя знают лучше, чем знает тебя сосед. Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем знает твоя жена. Все эти данные хранятся в Америке.

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Беларусь по периметру своих границ практически окружена киберцентрами НАТО. И зачастую там принимают решения о работе в социальных сетях – это, в основном, российские социальные сети, но там профили большинства наших граждан. И тоже эта информация может быть деструктивна. Сначала формируется сознание молодёжи, затем можно стереть из истории целую нацию.

Например, в Беларуси атаковали нравственные ценности – под шапкой гуманизма и борьбы с семейным насилием хотели полностью разрушить институт традиционного брака. Не получилось.

Протоиерей Сергий Кузьменков, председатель Синодального отдела БПЦ по взаимодействию с Вооружёнными Силами и другими воинскими формированиями Республики Беларусь:

Чти отца и мать. А как предлагают на Западе – даже не называть отцом и матерью. Те традиции, от которых отказываться не должно и нельзя. Тогда у человека складывается в голове определённое понимание отношения к ценностям. Но больше всего достаётся армии. Она – одна из самых боеспособных в Европе.

Это показали и прошлогодние учения. Поэтому вместо открытого противостояния – потуги испортить имидж. То российскими базами пугают, то неуставными отношениями. Александр Шпаковский:

Я конкретно наблюдаю сейчас попытку дискредитировать наши войска и сорвать, в том числе, призывную кампанию. С тем, чтобы внушить призывникам, внушить молодёжи, что в белорусской армии служить опасно. Во время прошлогодних учений в Интернете даже паспорта несуществующей страны-агрессора раздавали. Так геополитические игры отражаются в компьютерных.

Юрий Шубадёров, эксперт по информационным технологиям:

Мы не можем ничего запретить, мы не можем ограничить доступ к компьютерным играм, не можем запретить доступ к какой-нибудь информации. Но мы должны создать условия, при которых эти игры будут каким-то образом поданы – учебным процессом, образовательным процессом. Задача информационной войны – Иваны, не помнящие своего родства. Но Беларусь помнит своих дедушек Иванов. Фронтовиков и ветеранов.

Таких героев нет ни у одного европейского народа. А в бой за сердца молодых белорусов даже танки бросают.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке:

Зусім адно, калі беларускі хлопчык бегае па вуліцах арабскіх гарадоў у амерыканскім камуфляжы, займаецца зачысткай тэрыторыі ў Багдадзе – такіх гульняў процьма.