«Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем жена». Специальный репортаж СТВ о гибридных войнах
Подменить ценности, дезориентировать население, уничтожить государство. Гибридные конфликты начинаются без объявления войны. Чужих войск на территории – нет, а опасные идеи – уже в головах.
Причём технология схожа с методами племянника Фрейда. Создателя маркетинговых манипуляций.
Александр Ивановский, профессор-консультант Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
С 30-ых годов начали активно развиваться технологии привлечения покупателя, изменения его сознания. И идёт постепенное смещение твоих представлений о реальной жизни.
Когда нравственный щит нации нельзя проломить, а государственную вертикаль не получается дискредитировать, в бой идёт второй эшелон информационных диверсантов – атака на эмоции.
Александр Тищенко, военный аналитик:
Воюют какие-то аналоги гражданских войн, только в современной интерпретации. То есть зажечь гражданскую войну и дальше на этом греть руки.
Религия потребления делает из человека адепта глобализационных ценностей, программировать поведение которого можно через обычные соцсети или мессенджеры. Вместо сократовского призыва: «Заговори…», – « Поставь лайк – и я тебя узнаю».
Александр Ивановский:
Если ты 30 раз лайкнул, то тебя знают лучше, чем знает тебя сосед. Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем знает твоя жена.
Все эти данные хранятся в Америке.
Александр Шпаковский, политический аналитик:
Беларусь по периметру своих границ практически окружена киберцентрами НАТО. И зачастую там принимают решения о работе в социальных сетях – это, в основном, российские социальные сети, но там профили большинства наших граждан. И тоже эта информация может быть деструктивна.
Сначала формируется сознание молодёжи, затем можно стереть из истории целую нацию.
Например, в Беларуси атаковали нравственные ценности – под шапкой гуманизма и борьбы с семейным насилием хотели полностью разрушить институт традиционного брака. Не получилось.
Протоиерей Сергий Кузьменков, председатель Синодального отдела БПЦ по взаимодействию с Вооружёнными Силами и другими воинскими формированиями Республики Беларусь:
Чти отца и мать. А как предлагают на Западе – даже не называть отцом и матерью.
Те традиции, от которых отказываться не должно и нельзя.
Тогда у человека складывается в голове определённое понимание отношения к ценностям.
Но больше всего достаётся армии. Она – одна из самых боеспособных в Европе.
Это показали и прошлогодние учения. Поэтому вместо открытого противостояния – потуги испортить имидж. То российскими базами пугают, то неуставными отношениями.
Александр Шпаковский:
Я конкретно наблюдаю сейчас попытку дискредитировать наши войска и сорвать, в том числе, призывную кампанию. С тем, чтобы внушить призывникам, внушить молодёжи, что в белорусской армии служить опасно.
Во время прошлогодних учений в Интернете даже паспорта несуществующей страны-агрессора раздавали.
Так геополитические игры отражаются в компьютерных.
Юрий Шубадёров, эксперт по информационным технологиям:
Мы не можем ничего запретить, мы не можем ограничить доступ к компьютерным играм, не можем запретить доступ к какой-нибудь информации. Но мы должны создать условия, при которых эти игры будут каким-то образом поданы – учебным процессом, образовательным процессом.
Задача информационной войны – Иваны, не помнящие своего родства.
Но Беларусь помнит своих дедушек Иванов. Фронтовиков и ветеранов.
Таких героев нет ни у одного европейского народа. А в бой за сердца молодых белорусов даже танки бросают.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке:
Зусім адно, калі беларускі хлопчык бегае па вуліцах арабскіх гарадоў у амерыканскім камуфляжы, займаецца зачысткай тэрыторыі ў Багдадзе – такіх гульняў процьма.
І зусім іншае, калі садзіцца за руль Т-34 ці іншага танка, і гуляе ў беларускія гульні.