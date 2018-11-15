«Семья – это главное». Форум «Cвятость материнства» впервые проходит в Беларуси

Новости Беларуси. Более 400 участников собрал в Минске международный форум «Cвятость материнства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поднять проблемы, стоящие сегодня перед семьёй, обсудить её значение в современном мире, в белорусскую столицу приехали видные общественные и политические деятели. Напомним, ранее форум проходил только в России и впервые «перешагнул» за границу страны.

Его проведение в Беларуси связано с тем, что поддержка семьи – один из приоритетов Союзного государства. Стороны уверены: форум поможет развивать семейно-ориентированные проекты и в Беларуси, и в России.

Марианна Щёткина, председатель Белорусского союза женщин:

Ни одну задачу невозможно решить без сочетания усилий государственных органов и гражданского общества. А гражданское общество включает в себя и бизнес, и деловые круги, и, конечно же, общественные объединения. И мы, общественное объединение «Белорусский союз женщин», естественно, принимаем самое активное участие в реализации достижений этих целей. Это и поддержка семьи, поддержка женщин и детей, это продвижение женщин на уровень принятия решений. Потому что современная женщина не может быть скована в своих рамках, забита в стереотипах только в семье. Семья – это главное.