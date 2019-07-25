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«Фактически вся таблица Менделеева в лучших её проявлениях». Рассказываем о целебной кринице под Березино

25 июля 2019 10:18
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Эдуард Скуратович:
Вода аж в мозги колет, когда пьёшь – холодная! А приятно!

«Фактически вся таблица Менделеева в лучших её проявлениях». Рассказываем о целебной кринице под Березино-1

Семья Скуратовичей в деревне Крупа за старших. Их род на березинской земле известен ещё с XVII века! И уже в те времена здесь знали о чудодейственной силе местной криницы.

«Фактически вся таблица Менделеева в лучших её проявлениях». Рассказываем о целебной кринице под Березино-4

Эдуард Скуратович:
Это редкость, что 7 ключей. Это какие-то были 7 мучеников, и вот от них.

Мария Скуратович:
Всему организму помогает.

«Фактически вся таблица Менделеева в лучших её проявлениях». Рассказываем о целебной кринице под Березино-7

Эдуард Скуратович:
Нужно до восхода солнца. Я помню, как наша мама: набрали, промыли 2 раза.

В честь пана Баньковского, который давным-давно выращивал здесь хмель, сельчане прозвали источник панским. Благодатный островок был общим колодцем, набирали воду для дома, бегали по студёной босиком.

«Фактически вся таблица Менделеева в лучших её проявлениях». Рассказываем о целебной кринице под Березино-10

Вода помогала избавиться от глазных, желудочных и детских заболеваний. Причём, это единственная криница в Беларуси, в которой содержится селен!

«Фактически вся таблица Менделеева в лучших её проявлениях». Рассказываем о целебной кринице под Березино-13

Тамара Круталевич, заведующая отделом библиотечного маркетинга ГУК «Березинская центральная районная библиотека»:
Помогает при аллергических заболеваниях , простудных, и исцелиться от камней в почка0. Составлена геодезическая карта и подтверждены высокие целебные качества по 34 номинациям. То есть фактически вся таблица Менделеева в лучших её проявлениях.

Эдуард Скуратович:
Как огнём обкладывает ноги, вот она ходит и лучше спит. А так мне спать не даёт, кричит: «Мне ноги болят».

«Фактически вся таблица Менделеева в лучших её проявлениях». Рассказываем о целебной кринице под Березино-16

Но несмотря на свою силу, криница оставалась необлагороженной аж до XXI века! И только 12 лет назад, когда в Березино  построили храм святителя Николая Чудотворца, пришла мысль о своей часовне и купели.

«Фактически вся таблица Менделеева в лучших её проявлениях». Рассказываем о целебной кринице под Березино-19

«Фактически вся таблица Менделеева в лучших её проявлениях». Рассказываем о целебной кринице под Березино-21

«Фактически вся таблица Менделеева в лучших её проявлениях». Рассказываем о целебной кринице под Березино-23

Люди подсказали дорогу священникам и помогли в строительстве.

Владимир Архипец, заместитель председателя общины храма Святителя Николая Чудотворца в г. Березино:
Святой источник освящен 24 августа 200 года самим митрополитом Минским и Заславским Павлом. Можно подать записочки о здравии, упокоении. Когда проходит Крещение, 18 января, очереди стоят до 3-х ночи, люди окунаются.

«Фактически вся таблица Менделеева в лучших её проявлениях». Рассказываем о целебной кринице под Березино-26

7 ключей дополнил валун в 7 тонн в честь князя Владимира, который принёс на наши земли православие.

«Фактически вся таблица Менделеева в лучших её проявлениях». Рассказываем о целебной кринице под Березино-29

Об историях исцеления сегодня ведут летопись. Благодарных немало.

«Фактически вся таблица Менделеева в лучших её проявлениях». Рассказываем о целебной кринице под Березино-32

Мария Скуратович:
Людей полно каждый день, даже в будни машины стоят.

«Фактически вся таблица Менделеева в лучших её проявлениях». Рассказываем о целебной кринице под Березино-35

Владимир Архипец:
Человек должен припадать с верой и упованием на помощь Божью , кто так делает, к тому эта помощь и приходит.

# Необычное # общество # Эдуард Скуратович # Мария Скуратович # Тамара Круталевич # Владимир Архипец

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